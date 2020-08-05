貨車哥幫警察追酒駕！騎士兒「被撞飛」媽看傻　全場吵翻

在台灣機車是很常見的交通工具，但時常會有車禍的情況發生。對此， 就有名網友發文喊冤，自己的孩子雖然酒駕騎機車不對，但是一輛貨車故意去撞擊他，事後還被討修車費，讓他感到非常不滿，因此上網發文討公道，貼文引發熱議。
原PO在臉書上表示，「我兒子不是歹徒，冤枉啊！我們只是平常的單親家庭，他只是一個做工的，遇到警察莫名被追，就算有酒駕，難道有需要被貨車撞嗎？現在傷成這樣他就該死嗎」，接著讓她更不滿的是，「這個人故意撞我兒子，還得意洋洋發文，不僅沒有到醫院來探望，居然還請保險業務來索求修車費，因為這場車禍，她半年都無法工作」。
事情的起因是，這位機車騎士除了酒駕還跑給警察追，而後被經過的小貨車開車「撞停」下來，而貨車司機又上網發文提到，自己剛好碰上並加入圍捕歹徒的行列，第一次光明正大在警察面前把人撞飛出去，這些言語也讓該名騎士的媽媽相當氣憤，認為「就算有酒駕，難道有需要被貨車撞嗎？」
貼文一出，許多網友看完憤怒的說，「有事嗎，什麼是就算有酒駕？」、「單親就可以酒駕嗎」、「酒駕害人又害己」、「請搞清楚狀況，好嗎」、「什麼叫作『莫名跑給警察追』？不跑不就沒事？」結果後來有民眾，在原PO文章底下留言，這位騎士酒駕還在有學生的巷弄狂飆，而且是機車撞貨車的。
不過也有網友表示，「不應該故意被撞上去吧」、「應該也是分開來算吧，酒駕跟車禍分開來，就算你是見義勇為幫警察警民合作，但是還是算車禍，家屬如過要提告傷害罪，不知道會不會成」、「不知道阻卻違法這個法條在這裡能不能成立？民眾見警察追捕犯罪嫌疑人時，雖無執法權但是可以幫助執法人員逮捕或是阻礙其逃跑，不然熱心想警民合作卻會吃上官司，貨車駕駛應該會很嘔！」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞
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