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女領到「極致白口罩」想換色！內行抖出優點：夏日必用

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 22:33:33update2020-08-07 23:36:41

▲一名網友指出，自己到藥局領到白色口罩萌生想換掉的念頭，但卻有內行人曝光其他用途，而引來討論。（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社臉書）
▲一名網友指出，自己到藥局領到白色口罩萌生想換掉的念頭，但卻有內行人曝光其他用途，而引來討論。（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社臉書）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」，但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，就有女網友指出，自己到藥局領到「全白口罩」，讓她萌生想換色的念頭。然而，許多人一看反而大讚直呼「白色的才好！」

原PO於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》上發文，表示自己在藥局第一次領到「全白口罩」，但她坦言「當下本想跟藥師換其他色，但沒看過還是決定留下」。她也喊話，「其實什麼顏色都好，在台灣領得到、買得到，已經算很幸福了，請大家務必配合戴口罩，落實勤洗手，注意咳嗽禮節」。

▲原PO指出，自己領到全白口罩萌生想換掉的念頭。（圖／翻攝口罩現貨資訊
▲原PO指出，自己領到全白口罩萌生想換掉的念頭。（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社臉書）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人反而大讚直言「挺愛白的，最近才領到白的，白色可以發揮創意成為獨一無二的口罩，反而對素藍無感。」、「白色的好像很輕薄，適合現在戴」、「白色戴起來舒服，夏天用剛剛好」「貼貼紙、蓋印章，白的很好發揮」、「一開始真的不習慣，但是，真的蠻舒服的，乾乾淨淨」、「白色超好看 ，現在白色也是時尚，很多藝人都戴，我還故意去找白的」、「白色不起毛，舒適款」。

不過，也有人抱持不同看法，「白色我都pass，容易戴反」、「之前有次領到白的，布料偏軟，很容易貼住口鼻，很難呼吸」、「白色的困擾就是會搞不清楚哪一邊是外面裡面」。

近期由於國內新增多起境外移入個案，且國外疫情依然嚴峻，造成買口罩的人激增，還有民眾抱怨口罩變難買。對此，經濟部就表示，口罩實名制將會持續到年底，讓民眾能夠有足夠口罩可以使用，目前口罩生產量大約每天1300萬片，政府每天徵用800萬片左右，供應無虞，如未來有需求，口罩國家隊的產能還可以再提升，也請民眾不用擔心。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 口罩實名制 顏色 新冠肺炎 優點

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