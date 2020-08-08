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男友愛取綽號！她一聽「母湯暱稱」拳頭硬了：我的問題嗎

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 07:00:00

▲一名女網友指出，男友非常喜歡以綽號來稱呼她，但對方取的暱稱讓她非常不舒服。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名女網友指出，男友非常喜歡以綽號來稱呼她，但對方取的暱稱讓她非常不舒服。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
戀愛中的男女朋友，都會替對方取一個甜蜜可愛的暱稱，以此增進彼此間的情誼，更能展現出對另一半的在意。不過，就有女網友指出，自己的男朋友非常喜歡以暱稱叫她，不過她就坦言不太能接受這個暱稱，但就不解「是我的問題太小氣還是他取的綽號太白目？」對此，就引來許多網友討論。

原PO於PTT Boy-Girl板上發文，表示情侶之間都會喜歡幫對方取一些專用的綽號，大部分都是些鼻鼻、小可愛之類的，雖然有點肉麻但都能接受。

她就透露，自己的男友非常喜歡以「小白癡」來稱呼她，原PO剛開始本以為只是偶爾想說就算了，沒想到日後頻率越來越高。她也解釋，「像是我問他什麼地方怎麼去比較快（因為他是業務常在外面跑）他會回我：你真的是小白癡欸沒有我怎麼辦，或是我跟他講到忘記帶工作證出門，他也會說我北X忘東忘西」。

她強調，自己曾向對方表明不喜歡，但男友覺得「這是他親密的稱呼」！原PO也貼出兩人的對話紀錄，只見她問道要不要買滷味，沒想到男友卻回應「你是北X嗎滷味今天沒開」。

▲原PO也貼出對話紀錄，不解提問「到底是我的問題太小氣還是他取的綽號太白目？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO也貼出對話紀錄，不解提問「到底是我的問題太小氣還是他取的綽號太白目？」（圖／翻攝PTT）
這樣的狀況，就讓原PO崩潰提問，「女生被叫北X或白癡會不會不爽？到底是我的問題太小氣還是他取的綽號太白目？」

▲原PO指出，自己無法接受男友以小白癡或北X當作暱稱稱呼自己。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，自己無法接受男友以小白癡或北X當作暱稱稱呼自己。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看這樣的暱稱也直搖頭，「妳不喜歡男友這樣叫妳當然該不爽，說了還不改只覺得是親密暱稱有那麼嚴重的態度也是很白目。有些人就是該憑實力去單身的」、「會，而且認真說不喜歡後他還不改就是白目」、「如果你講到夠認真，他還不聽可以開始考慮分」、「我也不喜歡，覺得不被尊重感覺」、「小傻瓜可以，小白癡勉強接受，北X不行」。

不過，也有人抱持不同想法，甚至建議直言「小白痴甜不甜，取決於當下的對話跟兩人的互動模式啦～」、「我也不喜歡這種失能綽號，感覺不太被尊重，這個要再溝通吧！男友看起來也不是有意，可能就是單純覺得可愛就像有些人會叫另一半豬豬一樣」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

男友 情侶 綽號 暱稱 交往

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