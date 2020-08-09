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東京vs大阪去哪好？網狂推「首選勝地」：太特別無法取代

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-09 09:59:01

▲有網友在PTT發問「只能去日本ㄧ次，去東京還是大阪？」結果全場狂推內心的「首選勝地」，即「京都」，認為太特別無法取代。（合成圖／取自pixabay）
▲有網友在PTT發問「只能去日本ㄧ次，去東京還是大阪？」結果全場狂推內心的「首選勝地」，即「京都」，認為太特別無法取代。（合成圖／取自pixabay）
日本是許多台灣人旅遊度假的第一選擇，除了風俗文化與台灣不同，許多地方美食更深受國人喜愛！而近日有網友就在PTT發問「只能去日本ㄧ次，去東京還是大阪？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛曝光心目中的「首選勝地」，那就是「京都」，認為這裡太特別無法取代。

原PO在PTT八卦板發文詢問大家「如果這輩子只打算去日本ㄧ次，建議去東京還是大阪呢？ 東京是首都，東京鐵塔是著名景點；大阪有大阪城，附近還有京都跟神戶，大家會推薦哪裡呢？」

▲網友在PTT討論，如果醫生只打算去一次日本，會選擇去東京還是大阪？（圖／翻攝自
▲網友在PTT討論，如果一生只打算去一次日本，會選擇去東京還是大阪？（圖／翻攝自 PTT）
問題一出，許多網友一致狂推「京都」，紛紛留言「絕對選京都」、「京都和東京才難選，大阪就台北」、「絕對大阪阿！京都大阪奈良一次體驗，京都太特別無法取代」、「如果是要看城市，推薦去京都，如果是要看遊樂園，迪士尼勝出」、「東京>大阪，但大阪附近有神戶、奈良、京都，加起來贏東京」、「京都比大阪乾淨多了，也比較有歷史，景點也多」、「京都>東京>大阪」、「直接去京都，大阪才是附加的」。

另還有人直指「一次的話我覺得東京，大阪就大阪城逛完其他就跟台北市差不多，東京有很多近現代日本的精華值得一看」、「我覺得東京那個規模真的很值得見識一下阿，也算是國際級的大都會了」、「東京很強，大阪比較沒有生活化沒有驚艷感」、「當然是東京阿，可以玩足一個月吧！」

▲位於京都的「金閣寺」，金碧輝煌超絢麗。（圖／取自pixabay）
▲位於京都的「金閣寺」，金碧輝煌超絢麗。（圖／取自pixabay）
此外，也有網友認為「每個人喜好不同，有的人就只去迪士尼；有的就只去雷門之類的觀光客景點；有的人愛看大阪城；有的人喜歡鄉下風；有的人喜歡夏天北海道；有的喜歡九州；有的喜歡奧之細道；有的喜歡沖繩自己開車或島嶼深度旅遊」。（編輯：許苡晴）

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大阪 東京 首選 特別 京都

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