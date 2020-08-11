阿薩爾稱蔡英文「習總統」？10年口譯專家抖出3關鍵打臉

劉傑中指出，美國衛生部長Alex Azar說的，到底是presidency還是president Xi？我只能說我不是什麼權威，講話其實也很常犯錯，「但更怕大家覺得我在蹭熱度，但聽了原文之後，其實答案很明顯，先說結論，阿薩爾說的百分之一萬是presidency，而不是president Xi」，其原因有三。
第一、外國人或國外新聞主播講「President Xi」其實聽起來比較像「President She」為什麼呢？很簡單，因為「習」這個音他們發不太出來，很多語言都有一種類似注音符號「ㄒ」的聲音，對非母語人士都是挑戰，因為牽涉到舌頭牙齒跟嘴唇的相對位置，像ABC 講「習慣」 ，聽起來會像「she慣」因為發音位置不夠前面不夠扁，多半都會有一種嘴唇捲起來的「ㄕ」音。
第二、如果他講的是「President Xi」是兩個字，中間絕對會停頓個零點零幾秒，但是阿薩爾的「den」跟「cy」之間沒有明顯停頓，是一個字無誤。
第三、每一個英文字都有一個重音，兩個字就有兩個重音，所以如果阿薩爾說的是「President Xi」，聽起來會像是第一個單字音節會是強、中、弱，第二個姓氏習則會變重音；但阿薩爾講出來的是從強、中、弱、最弱，所以顯見四個音節唸出來，他說的是「presidency，而不是president Xi。」
貼文一出，引發不少網友轉發分享「影片聽10遍，的確是偏presidency的音，另外部長的下一句提到President Trump，他的習慣有停頓，若用這樣的邏輯去看第一句，是沒有停頓的去強調總統的姓的」、「覺得可以不用無限上綱，我自己也覺得是presidency」、「主要是看講稿怎麼樣就怎麼樣啊，畢竟人家也很有誠意訪台」。（編輯：張嘉哲）
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