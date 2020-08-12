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藥局公布所有口罩顏色！「超狂代言人」曝　7千人跪下了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 16:22:42

▲隨著台灣疫情微幅升溫，不少人到藥局等實體通路開始購買口罩。（圖／NOWnews資料照片）
▲隨著台灣疫情微幅升溫，不少人到藥局等實體通路開始購買口罩。（圖／NOWnews資料照片）
新冠肺炎疫情持續蔓延，而我國因為疫情先前趨緩，口罩禁令已經解除，民眾不僅在藥局可以買到口罩，許多實體通路也可買到。對此，就有網友分享自己路過藥局時，看到有藥局公布販售的口罩顏色，結果超有創意的廣告台詞，讓人看了不禁笑出來，貼文引發熱議。

原PO在「爆廢公社」貼文指出「朋友經過中和的某一間藥局，上面公告了藥局有販售的口罩顏色」只見看板上，有寫著「國昌黃」、「文哲白」、「吸附紫」、「時中粉」、「萬安藍」、「怡農綠」、「楚瑜橘」、「許傑灰」。

▲網友分享藥局公布口罩顏色的廣告。（圖／翻攝爆廢公社）
▲網友分享藥局公布口罩顏色的廣告。（圖／翻攝爆廢公社）
原來，老闆是運用創意的人名與口罩顏色做結合，做成宣傳廣告，而其政客人名所搭配的就是他們的政黨，例如黃國昌是時代力量，因此代表色為黃色；至於許傑灰則是取諧音藝人「許傑輝」；「吸附紫」則是因為近年爆紅的「Seafood」服裝為紫色，逗趣的搭配，令人會心一笑。

貼文一出，網友紛紛回應「老闆很潮欸」、「超有趣的啦」、「真的很強，會想去買看看哈哈哈」、「超強的...吸附紫」、「大推吸附紫，真的想得到我也是佩服」、「紫色不錯看，但可以不要吸附嗎哈哈哈」、「想買國昌黃ㄟ」、「笑死怡農綠」、「老闆是花多少錢請他們代言啦」、「各位有收代言費嗎哈哈哈，真的很有才ㄟ」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

廣告 口罩 文宣 搶購 疫情 藥局 新冠肺炎

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