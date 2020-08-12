藥局公布所有口罩顏色！「超狂代言人」曝　7千人跪下了

原PO在「爆廢公社」貼文指出「朋友經過中和的某一間藥局，上面公告了藥局有販售的口罩顏色」只見看板上，有寫著「國昌黃」、「文哲白」、「吸附紫」、「時中粉」、「萬安藍」、「怡農綠」、「楚瑜橘」、「許傑灰」。
原來，老闆是運用創意的人名與口罩顏色做結合，做成宣傳廣告，而其政客人名所搭配的就是他們的政黨，例如黃國昌是時代力量，因此代表色為黃色；至於許傑灰則是取諧音藝人「許傑輝」；「吸附紫」則是因為近年爆紅的「Seafood」服裝為紫色，逗趣的搭配，令人會心一笑。
貼文一出，網友紛紛回應「老闆很潮欸」、「超有趣的啦」、「真的很強，會想去買看看哈哈哈」、「超強的...吸附紫」、「大推吸附紫，真的想得到我也是佩服」、「紫色不錯看，但可以不要吸附嗎哈哈哈」、「想買國昌黃ㄟ」、「笑死怡農綠」、「老闆是花多少錢請他們代言啦」、「各位有收代言費嗎哈哈哈，真的很有才ㄟ」。（編輯：張嘉哲）
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