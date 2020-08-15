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公司聚餐吃燒肉吃到飽！網一看「完食照」超心痛：有夠扯

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-15 16:25:53

▲13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）
在台灣火鍋、燒烤吃到飽餐廳林立，且食材種類應有盡有，深受不少饕客喜愛。不過，13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過，店家不僅沒多收食材費用，高EQ回應更讓全場敬佩。

原PO表示，自己是食肉重度患者，每周都至少要去吃一次燒烤，上周到吃到飽燒烤店用餐，隔壁桌是某公司聚餐人馬，一行人吵到發瘋就算了，他心想「公司聚餐啊，開心咩」，但是看到他們離場時的桌面，食材猶如剛上桌一般，整盤的各式肉片動都沒動過，讓他火大直呼「我剛好跟他們一起結帳，默默地記下他們公司統編，一直很猶豫要不要公開」。

▲13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）
原PO接著提到店家真的很佛心，這家店平均4人給一爐，也從不趕人時間，他們這樣搞都沒加收食材費用，發自內心感到佩服不已，並隨手拍下幾張該桌離場時的桌面照片，苦嘆「你是消費者，我也是消費者，當然我沒有立場鞭你，但是這世界上有很多人吃不飽，或是沒東西吃，看到這桌面，真的只剩下憤怒，你該慶幸你是出生在台灣」。

▲13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲13日一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，上周到某燒烤店用餐，遇到隔壁桌是公司聚餐，用餐過程不僅吵到讓人快要發瘋，最後結帳離場時，桌上的食材竟像剛上桌一樣，大多動都沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「超沒良心，如果吃不完為何要點一堆」、「剩這麼多有夠扯」、「好過分欸，那些肉裝在一起都夠我吃一餐了」、「也太浪費食材了吧，還剩這麼多」、「好浪費喔！這些人觀念真不好」、「好浪費！即便吃到飽也不能浪費食材」、「我很討厭浪費食物的人」。

事後，店家也現身高EQ回應「您好，我是事發地點的店主，謝謝樓主的體諒，再次先跟樓主說聲抱歉。當天大組訂位較多，在用餐環境上真的比較吵雜，希望我們的肉品與環境您會喜歡，下次來用餐我會幫您安排較安靜的位置，也先謝謝幫我們打抱不平的各地好友，但也請各位理性看待。或許我們還有許多要加強的地方，也歡迎各位前來用餐，不吝賜教，我們才能向更好的地方發展」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

吃到飽 聚餐 燒肉 肉片 食材

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