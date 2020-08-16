夫妻雙薪9萬卻不生小孩！人妻曝「殘酷現實」：寧可被罵

一名人妻在臉書粉專「靠北老公」提到，自己月薪3萬、先生6萬，平時生活開銷包含房貸、水電等等加總約4.5萬，還要再加上父母養老及醫療費，一個月平均開銷就高達6至7萬，所剩不多的錢也必須存下當作未來的養老金。
不過婆婆卻極度想要抱孫，不斷催促兩人快生小孩，讓丈夫想法也逐漸開始動搖，想把每個月存下的1萬元養老金改為育兒金。原PO卻仍堅持不生，並解釋自己的想法。
原PO先提及現實層面問題，「現在拿我們的養老金養小孩，每月都月光，沒有存款沒有養老金，然後等小孩長大後要求他必須負起照顧長輩的責任。一個社會新鮮人卻要求他每月拿出4萬以上來照顧長輩，在這樣情況下他只能拼命打工賺錢、用健康時間換取金錢，重複我現在的生活模式，階級複製，等他年老後錢也花光了，生病沒錢只能忍耐等死」。
原PO也感嘆，「我是過來人我很清楚被錢逼的滋味，我也很清楚這樣的小孩在學校會如何被歧視欺負，當其他小朋友都有、你小孩沒有，沒有共同話題慢慢就會被團體排斥，沒能力繳費參加各種活動就會慢慢被其他人認為你跟他們不一樣，一旦孤獨久了就會被霸凌」，最後也強調「我絕對不可能讓我的小孩階級複製，為了保護他我寧可承受罵聲也堅決不生」。
貼文曝光也掀起眾多網友贊同，「能再重來一次，我也會堅決不生」、「總比有的一個家庭收入才三萬還生三個好多了」、「非常理解也認同，能堅持住的話，日子才能不更難過」、「孩子不能選擇窮父母，但窮父母可以選擇不生小孩」；但也有不少人持相反看法，「一個月9萬家庭收入算中等家庭了，不敢生是因為房貸在台北？」「想法會隨年紀而改變，等你高齡想生也困難」、「覺得你只是怕自己生活品質受影響，說直接點就是怕自己可能承受孩子到來所需要承受的壓力」、「既然都沒有要傳承，那為什麼要買房？」（編輯：潘毅）