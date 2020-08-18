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2020下半年「4星座」面臨出軌危機！第一名當心桃花陷阱

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 10:52:08

▲塔羅牌老師艾菲爾公布2020下半年「4星座」可能面臨出軌危機。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾公布2020下半年「4星座」可能面臨出軌危機。（示意圖／翻攝自Pixabay）
一年一度的七夕情人節即將到來，不少情侶都在規畫如何慶祝。不過，知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，桃花運人人都愛，但對有伴者來說，已拒絕卻還不斷痴纏的爛桃花，反而令人避之唯恐不及，並公布下半年面臨出軌危機的星座男女（同時參考太陽、上升），若身邊有朋友上榜，請記得提醒他把持住自己！另外，要恭喜上榜的單身者，有機會豔遇降臨。

▲塔羅牌老師艾菲爾公布2020下半年「4星座」可能面臨出軌危機。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾公布2020下半年「4星座」可能面臨出軌危機。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第四名、白羊座

下半年，土星、木星、冥王星皆齊聚在白羊的事業宮，這使你與對象都異常忙碌，被各自的工作、生活綁住手腳，聚少離多，而就在此時，過去曾與你曖昧過的對象、或是舊愛便很可能趁虛而入，鑽空隙想介入你與伴侶的感情，且對方又懂得抓住曾經與你共處過的回憶，來勾起白羊心底的懷念，讓白羊更是蠢蠢欲動。提醒你要識清什麼才是最重要的，免得一時做錯，最後才後悔莫及。

第三名、巨蟹座

下半年，巨蟹座可說是桃花朵朵開，但這對有伴的巨蟹就是場考驗了，因為對方可不管你是否有伴，反正先追求再說，而且對方真的積極又熱情，各種求愛花招百出，還懂得抓住你容易心軟的點，適時在你面前示弱，簡直令你招架不住，倘若此時又剛好感情較不順，你便很容易被對方牽著鼻子走。提醒巨蟹要理性思考，該斷則斷，別花費太多心思在不必要的人事物上，反而忽略最珍貴的人了。

第二名、雙子座

雙子天生就不太懂得拒絕別人，而在下半年，雙子身邊有可能出現來找你幫忙的異性，對方的懵懂乖巧令你保護慾大增，加上一來一往的互動下，很容易就不自覺地與他擦出火花，一顆心悄悄地傾向他那邊而不自知。老師要提醒你，既然已經有伴侶了，那還是與其他異性保持該有的距離，別因暫時的鬼迷心竅，而發生不該有的關係。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！

第一名、天蠍座

下半年，天蠍座的愛情可以說是多采多姿，但受到天王星逆行於「伴侶宮」的影響，這些對象不是只想玩玩的渣男渣女，就是根本不抱任何真心，只想玩弄你的身心。如果天蠍此時還看不清，便可能掉入愛情騙子所布置的桃花陷阱裡，甚至伴侶更會發覺到你的異常，而找你興師問罪，有可能兩人關係就此產生裂痕。提醒天蠍必須割捨不該有的關係，才不會使原有的愛情受到影響。

此外，艾菲爾老師也分享，有伴者七夕增感情運祕法：

七夕是男女增加情感的好日子，夫妻或男女朋友可以買禮物互送，或去吃一頓情人餐，增加彼此的情緣。萬一其中一方在外地，真的趕不回來，可以準備黃紙一張，用紅墨水書寫對方名字49次，冥想兩個人得到上天的祝福之後，紙就可以丟掉。祈求的時間為七夕（8/25）晚上12點。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

艾菲爾 出軌 下半年 星座 七夕

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