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男爽買團購口罩！台人一看賣家「對話細節」震驚：中國的

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 13:11:00

▲網友分享在臉書社團網購口罩的經驗，沒想到送貨員竟稱商品來自海外，氣得他找賣家理論，貼文引發熱議。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享在臉書社團網購口罩的經驗，沒想到送貨員竟稱商品來自海外，氣得他找賣家理論，貼文引發熱議。（圖／翻攝PTT）
新冠肺炎持續延燒，我國因為先前疫情趨緩解除口罩禁令，民眾不只在藥局可以買到口罩，許多實體通路也都能買到，不過有些民眾買不到「盒裝口罩」，便會上網到臉書社團尋找「團購」的窗口。近日，就有網友分享自己團購口罩經驗，沒想到與賣家對話曝光後，引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「最近跟人在口罩FB社團，買了四盒標榜台灣製作的口罩，下單之前有請賣家拍實拍圖給我，外觀看起來沒什麼問題，沒想到今天送貨員送貨的時候，跟我說有一個來自海外的包裹，我心裡就覺得不妙，結果詢問後，發現賣家的用詞和語意邏輯超怪，請問大家，我是不是買到假貨了？」

▲網友分享自己在臉書購買口罩的經驗。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享自己在臉書購買口罩的經驗。（圖／翻攝PTT）
只見原PO貼出的對話表示「您好，想請問為什麼送貨員會說物品來自海外呢？這應該是台灣製作吧？」結果賣家回覆「不是的喔，我們的口罩是台灣製作喔」原PO逼問「那為何送貨員說是海外的？」賣家鬼打牆回應「可確實是台灣製作的呢，我們都是廠家一手貨源，怎麼可能出海呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「貪小便宜被唬爛了」、「台灣賣家誰跟你呢來呢去」、「不像台灣人會回的口吻」、「欸不是，醫療口罩屬於醫療用品，不能私下賣吧？」、「真的不要亂買臉書的東西啊」、「看到呢就露出馬腳了」、「這是中國的口罩吧，台灣哪來呢的用語」、「突然想到之前買到假鞋，中國賣家在那邊親，這是真的呢...」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 MIT 假口罩 搶購 中國 網購 新冠肺炎

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