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習俗百科／農曆七月將至　外出旅遊如何保平安？

文/保庇
calendar_today2020-08-19 06:30:00

▲農曆七月即將到來，可以提前到廟中拜拜求平安。（圖／記者黃彥昇攝）
▲農曆七月即將到來，可以提前到廟中拜拜求平安。（圖／記者黃彥昇攝）
農曆七月在台灣民間被視為鬼月，傳說在這個時候鬼門開，眾多的好兄弟都會到陽間放風過暑假，廟宇也會封爐神明亦不管事，但農曆七月又與暑假高度重疊，如果想外出旅遊，該怎麼做才能讓自己玩得開心又平安？

一、平安符記得充電

大部分的廟宇都會在農曆六月的最後一天封爐，所以平安符如果要充電，記得趕在封爐之前到廟中，在之前的文章〈習俗小百科／求到平安符　要記得「充電」〉曾提過，求來的平安符要定期回到廟中充電，以補充能量。

二、平安符不離身

承續上一點，如果平安符已經充完電就隨身帶著，並不是充完電就沒事了，平安符就是神明發給我們的保護令，根據台灣民間的說法，正式啟用的平安符上都有神明派來的兵將，不管去的地方是熱鬧之處還是偏僻之地，都要隨身帶著平安符。

三、跟神明稟告出遊地點

雖然廟宇農曆七月會封爐，但神明並非完全不管事，只要趕在七月之前到廟中向神明稟告出遊地點，再請神明護佑即可。

四、封爐不代表神明不辦事

台灣民間相傳農曆七月神明不辦事，同時廟宇也會封爐，但這只是象徵性的給好兄弟們方便，並不代表在農曆七月間好兄弟就可以為所欲為，就好比學生在放暑假時依然要尊受法律、受校規約束，若這段期間犯了錯依然會受到懲罰，所謂的神明不辦事，只是給放風的好兄弟方便，但一舉一動仍受神明節制。

其實農曆七月並沒有那麼可怕，這個月份每年都會遇到一次，祖先只是想回家看看陽世子孫，沒有後代的好兄弟也只是出來跑攤到各個普渡會場吃一頓，很少會有好兄弟刻意滋事，只要記住以上幾個原則，安心的過好自己的日子即可。（編輯：黃彥昇）

關鍵字

七月 神明 拜拜 平安 鬼月

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