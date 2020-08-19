鬼月有保庇／鬼門開！城隍爺坐鎮　八爺親自開鬼門

昨（18）日晚上11點就是農曆七月初一子時，陰間與陽間的「鬼門」即將開啟，雖然我們肉眼看不到真正的鬼門，但在新竹都城隍廟、基隆老大公廟等大廟都可看到「開鬼門」、「開龕門」的象徵儀式。以新竹都城煌廟為例，開鬼門儀式由城隍爺親自坐鎮，八爺來執行開鬼門任務，是極具民俗性意義的科儀。

新竹都城隍廟每年的開鬼門儀式都會吸引許多有興趣的信眾擠在廟埕前一同迎接好兄弟。現場除了數名道士，還會有鼓隊、旗隊和號角隊，以及范、謝兩位將軍會鎮守在廟埕前，以防鬼門打開後，好兄弟們太開心導致秩序失守，因此由兩位將軍在外「控場」。





因城隍爺的神格特質，甫過世的陰魂都需由土地公先帶至城隍廟接受第一輪審判，其它像是冤魂、死於自殺或意外的陰魂，徘徊在陽間也由城隍爺統一控管；所以造訪過新竹都城隍廟的朋友應該都知道，這裡的「虎門」平時是不會打開的，就是為了防止陰魂「落跑」。但在每年的農曆七月初一，新竹都城隍廟的虎門為方便陰魂外出會正式開啟，直到農曆七月三十才會再度關閉。



