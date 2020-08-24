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出社會應酬一定要會抽菸？過來人曝「暗黑真相」：別傻了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 15:09:41

▲許多人出社會後，開始抽菸喝酒，因此網友提出疑問，「出社會工作後，一定要會抽菸嗎」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲許多人出社會後，開始抽菸喝酒，因此網友提出疑問，「出社會工作後，一定要會抽菸嗎」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
職場人都特別注意社交，不同行業也希望透過社交，得到更多合作機會，但有些人卻是因為社交場合，會碰到喝酒及抽菸的情況，而開始抽菸。對此，就有網友提出疑問，「為什麼出社會工作一定要會抽菸」，貼文一出 ，也引起網友熱議。

原PO在《PTT》表示，常常聽到很多人說，在出社會工作之後，跟客戶或上司交際應酬時一定要會抽菸，如果堅決不抽煙會被邊緣化，甚至被討厭，不是好好工作守好本分就好了，有一定要為了交際應酬而跑去學抽菸嗎？

原PO提到，在應酬的時候，應該可以用很多好的方式來跟他人互動，甚至是取得合作關係，但為何許多人好的不學，卻偏要跟菸槍學那些不良習慣，難道不覺得為了工作應酬，而學抽煙的人很愚蠢嗎？

▲過來人則說，現在很多社交場合並不會看這個，別為了社交，而去學抽菸。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲過來人則說，現在很多社交場合並不會看這個，別為了社交，而去學抽菸。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多過來人也紛紛回應，「別傻了，並沒有」、「看部門文化，很多都可以菸酒不沾的」、「很多都是請人抽，不一定自己會抽」、「如果能力夠，根本沒必要」、「何必為了應酬，傷荷包又傷身」、「社會變動很快，有些文化已經是老一輩才有的」、「自己可以不抽菸，但在接洽生意時，別忘了請抽菸的客戶香菸」、「工作的核心是工作本身，不要道德綁架」。

另外也有網友說，「你可以不抽啊，只是抽菸真的很容易混熟」、「這就是所謂的交際菸吧」、「你可以喝酒就好，別人也不會說什麼」、「很多人只是為了應酬，抽假菸」、「是真的比較快融入，但也有朋友不菸不酒，還是混很好」、「有時敬客戶一枝香菸立馬會拉近雙方的距離，甚至會大大增加生意成功率」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸；另外，酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

關鍵字

工作 喝酒 抽菸 出社會 應酬

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