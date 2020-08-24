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美國女確診住院！出院後「帳單」曝　眾人嚇壞：台灣是神

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 15:56:11

▲美國新冠肺炎疫情持續延燒，不少人都住院治療，但你知道沒有健保體制的國家，醫療費用要多貴嗎？（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國新冠肺炎疫情持續延燒，不少人都住院治療，但你知道沒有健保體制的國家，醫療費用要多貴嗎？（示意圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎持續在國際間延燒，許多國家疫情雖然相較先前趨緩，但確診人數仍然持續攀升，目前全球已經超過2500萬人確診，而對於這些病患如果住院的話，在沒有健保的狀況之下，應該支付多少的醫療費你知道嗎？近日，就有一名女子出院後收到「醫療費用帳單」，沒想到一看嚇壞。

據外媒《紐約時報》報導，美國確診新冠肺炎的女子珍妮特（Janet Mendez）日前痊癒出院，但她康復沒多久後，就收到醫院寄來的醫療費用帳單，沒想到一看竟發現要價40萬美元（約新台幣1160萬），珍妮特當下非常驚訝，她表示，以為自己的醫療費用會獲得大幅補助，看到數字後，讓她驚呼「天阿！我要怎麼付清這筆錢」。

▲美國疫情嚴重，近日就有一名女子表示，自己確診後住院治療，沒想到出院看到帳單直接嚇傻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疫情嚴重，近日就有一名女子表示，自己確診後住院治療，沒想到出院看到帳單直接嚇傻。（圖／美聯社／達志影像）
不過，珍妮特指出，從帳單上來看，確實有一筆32萬的補助額，但扣除之後，她還需要繳交7.5萬元美金（約新台幣220萬元），不過，事件曝光之後，院方則出面回應「這只是程序上的錯誤，這份帳單原應該要寄給珍妮特的保險公司，等到相關部門處理後，自費的金額就會大幅降低」，目前珍妮特也已經將帳單交給保險公司處理，她堅信最後她將支付一萬美元以下的醫療費（約新台幣29萬元）。

消息一出，也被轉發自PTT熱議，不少台灣網友表示「我愛台灣健保啦，220萬會破產欸」、「扣掉之後也還是要29萬啊，太驚人了」、「台灣健保萬歲....國外的醫療體系不敢恭維」、「下巴都掉下來了....220萬會傾家蕩產吧」、「扣完還是29萬，台灣健保是神一般的存在啊」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

確診 醫療費用 住院 美國 疫情 防疫 新冠肺炎

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