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投5枚10元飲料仍沒掉！他曝軍中販賣機怪事　真相曝笑翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 14:37:00

▲有網友透露，自己在軍中販賣機投了5枚10元硬幣，但飲料始終沒掉出，這令他百思不解，而真相曝光後，笑翻眾人。（示意圖／軍聞社提供）
▲有網友透露，自己在軍中販賣機投了5枚10元硬幣，但飲料始終沒掉出，這令他百思不解，而真相曝光後，笑翻眾人。（示意圖／軍聞社提供）
農曆7月到了，大家除了遵守各種習俗與禁忌外，也有不少人會分享自己遇到的靈異事件。近日一名網友就在臉書社團《靈異公社》中透露，自己在當兵時曾遇到一件「販賣機怪事」，結果不少內行一看立刻神解，而真相曝光後，許多網友全都笑翻天。

原PO發文指出，自己剛下部隊時，有一晚幫學長做文書打字的工作，已經過了就寢時間，但工作還沒結束，學長便拿了幾枚10元硬幣給他，叫他去自動販賣機投幾罐飲料請大家喝，他按照吩咐到販賣機前投幣，先是投了一個10元，接著按壓飲料，「蹦」一聲，可聽到飲料掉下的聲音，也能看到取物口的鐵片晃了一下，代表有飲料掉下來，但他想說投3次再一起拿，於是又投了2次，隨後也都有聽到飲料掉下的聲響，鐵片一樣有晃動。

不過，讓原PO感到離奇的是，在投完3個硬幣後，他伸手到取物口拿飲料，裡面竟什麼都沒有，他伸進去往上撈了一下，依舊什麼也沒，接著更低頭去看，還是什麼都沒看到，於是他不信邪，又投了2次10元硬幣，仍然有聲音、鐵片有晃動，可是取物口就是沒有東西...他甚至還敲打販賣機幾下，東西始終沒有掉下來。這件事讓他至今仍無法理解，直言「明明有掉下來的聲音，明明鐵片有晃動，就是拿不到飲料...」

▲網友在臉書社團《靈異公社》中分享自己在軍中遇到的「販賣機怪事」。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）
▲網友在臉書社團《靈異公社》中分享自己在軍中遇到的「販賣機怪事」。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）
此文一出，網友隨即議論紛紛「正常啊！在學校販賣機也這樣，手伸進去拿說不定可以拿更多瓶」、「我投過鐵片止不住，整排飲料全掉出來的」、「用腳踹下去就全部掉出來了」、「好兄弟搶搶走了」、「學長：…少掉的錢從你下個月薪俸扣」。

另也釣出行家揭密真相，直指「卡住了啦！結果下一個人拿到4瓶」、「曾作過販賣機，你的問題是一次投太多飲料卡在取物口上方，當然拿不到，不是靈異」、「舊式販賣機有分斜板掉飲料與鐵桿推出飲料，取物口有防竊擋板，防消費者伸手取物品，除非你的手可以S型伸展，還有高低落差，伸了也拿不到，有聽到飲料掉落應該是掉在推桿滑道上，多罐卡住推不出來，飲料機有分罐裝機是直接掉落，如金車飲料可口可樂多為罐裝機，統一光泉等多為罐裝與鋁箔包」。（編輯：許苡晴）

關鍵字

販賣機 怪事 靈異事件 軍中 真相

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