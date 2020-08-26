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搭高鐵拿學生票被攔！女大生一問「理由」傻掉：被騙了　

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 16:57:22

▲原PO購買學生票搭乘高鐵，被站務人員攔下，便出示學生證，但卻因「沒蓋註冊章」要求補差價和罰款。（圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）
▲原PO購買學生票搭乘高鐵，被站務人員攔下，便出示學生證，但卻因「沒蓋註冊章」要求補差價和罰款。（圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）
暑假出遊，除了開車上路之外，也可以選擇快速便利的高鐵，不過購票時要注意一些規定，以免敗壞出遊興致。近日，就有網友抱怨，搭高鐵購買學生票，在進站時被站務員攔下檢查證件，就連出示學生證，也因「沒蓋註冊章」要求補差價及罰款，貼文一出也引起網友撻伐。

原PO在《Dcard》上表示，「昨日我與家人出遊，要搭乘高鐵回家時，我跟妹妹都是購買學生票，剛把票投入進站，卻被站務人員攔住說『學生票要出示學生證』，站務人員一看到我的學生證，表示學生證沒有蓋註冊章，就不能使用學生票，還要求補差價跟50%罰款，共547元」。

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▲站務人員都以要蓋章、要出示繳費單正本為由，要求原PO補差價，還要她去高鐵網站看規定。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）
原PO指出，「跟他解釋，學校並不會收回去蓋章，而且我可以補印證明，或出示電子版註冊費繳費證明，但站務人員都以『要蓋章』、『要出示繳費單正本』、『官方有說不看電子檔』拒絕，還一直要我去高鐵網站上看規定，最後因時間的問題，只好接受補票」。

原PO提到，「今早妹妹看了高鐵官方規定，才發覺完全被站務人員騙了，完全就是故意找我們碴，打過去客服詢問，確定我們學校可以免註冊章，而且是學生證遺失，才需要出示繳費正本，真的很後悔，當下沒有拿手機出來找公告，客服也告訴我，錢不一定能退，真令人傻眼」。

▲原PO上網高鐵網站查相關規定，發覺她所就讀的大學，是免註冊章的。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO上網高鐵網站查相關規定，發覺她所就讀的大學，是免註冊章的。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
許多網友也紛紛回應，「這是故意來找碴的」、「太扯了吧，可以去檢舉那個人員吧」、「也太故意，分明是為難學生」、「服務員的問題，支持投訴」、「搭那麼久，沒遇過服務這麼差的」、「傻眼，什麼年代學生證還在蓋註冊章」、「我們學校學生證，根本沒註冊章」、「整個心情都搞砸了，結果發現自己是對的」。

事後，高鐵的客服也回應，「網站上寫的免註冊章經查證後，乘客所就讀的大學確符合免註冊章，需要將補票正本寄回總公司，公司會退款回當初補票刷的信用卡，這件事情會列入個案處理，會加強職員訓練，對該位站務人員也有懲處」。（編輯：許智超）

關鍵字

註冊章 學生票 高鐵 站務人員 學生證

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