2寶媽要老公買車卻遭拒　兩派人馬戰翻揭1關鍵：會很想死

這位網友在網路論壇 PTT marriage 板上 PO 出一篇「先生不想買車」的文章表示，「結婚快10年，我們有兩個幼兒園年紀的孩子，我幾乎每天都用推車推兩個小孩出門玩。老實說，看到其他媽媽都可以開車載小孩去玩覺得很羨慕，於是最近開始用租車的方式積極練車，也跟先生提議說要買車，但先生覺得沒有必要，理由是小孩再來要上幼兒園了，買車跟養車的錢會很傷」，原PO更接著指出，「如果買車大概一個月多支出一萬三左右，如果先生願意，他也不是不能負擔，他只是不想負擔，因為他覺得在台北養車很不划算。但我覺得有車才有生活品質」。
原PO更接著說「一直覺得先生滿節儉的，他大概平均兩個多月匯給我兩萬多的花費，也覺得這樣就夠用了，但其實每天帶小孩出門玩，花費也是不少，還有平常我自己的開銷，所以我都還會拿自己的錢出來花。小孩都我在照顧，在捷運上承受小孩哭鬧的也是我，要去遠一點的地方要搭車搭很久的也是我，先生哪管老婆平常帶小孩沒車，用兩腳兩手推著小孩走路的辛苦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派網友更是戰翻，留言區蓋起高樓。
有網友認為「有車真的很方便」、「嫁到摳鬼，真的可憐。有小孩還不買車」、「買車真的生活品質會高非常多」、「沒車生活的人，無法體會有車生活的便利性」，也有網友表示「話說我們也是住台北不買車，近郊出遊就預約寶貝車」、「現在有irent滿方便的」、「我自己的感覺是...的確很少用到，車子幾乎都放著生灰塵，但車位稅金那些開銷還是得一直付，台北沒必要」、「台北養車的確不見得划算，要精算養車成本」、「車子負資產，後續開銷花很兇」。
不過綜合大多數網友的意見，過來人認為「要不要買車」的關鍵在於「把開車租車一年的費用列出來」，「通通算進去。有沒有比較省，一算就知道了」、「有記帳就拿出來談，不然兩個人的『感覺』永遠有落差」、「看一下家庭的收入開支，未來要怎麼分配這些預算，學費、生活費、加上上述開支的費用，如果還有閒錢的話可以買看看」、「單薪養雙寶又養車，是否先列出你們的家庭收支？」、「把必須要支出的明細詳細列出，剛好也可以藉此釐清養車成本」。（編輯：王柏文）