南韓確診數突然爆衝！眾一看「關鍵感染源」愣：台灣小心

原PO在PTT貼文指出「真的很不敢相信南韓第二波疫情又是教會，之前新天地教會，現在又變愛第一教會....截至29日中午12時，愛第一教會已經突破千例大關，累計1018例，而且病毒可能也已經進入其他宗教場所、職場、醫療院所、校園等地」。
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼又來了....第一次還沒學乖」、「好可怕，台灣也要注意第二波疫情隨時爆發」、「人家宗教群聚感染，台灣也要注意國內旅遊太擠吧」、「韓國都進入第二波了，台灣也不能鬆懈」、「真的很可怕」、「台灣真的不要不戴口罩，第二波疫情潮還沒度過」。
而根據《韓聯社》報導，該間教會至少有超過一半以上的信徒，曾包遊覽車前往首爾光化門參加15日的示威集會，可能因此染疫，大邱市府緊急調出信徒名單，確認100名信徒的身份後，29日晚間11時26分發送文字訊息警告周邊住戶，針對市內所有教會下達集合禁止令，呼籲暫停所有「面對面」禮拜，一律改為線上模式，以免感染再擴大。（編輯：張嘉哲）
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