今年「4生肖」還有望翻身！越近年底天官賜福、運勢越旺

第四名、生肖鼠
今年本命年的生肖鼠，越接近年底運勢有越回升的趨勢，上半年停滯不前的運勢，年底前會有大躍進，能得到否極泰來的好機會，貴人慢慢浮現，能幫助你一起解決難題，讓你在困境中找到一絲曙光，開始邁向事事順利的軌道上。而那些你曾經幫助過的人，在成功之時也會回頭拉你一把，跟你分享成功的心得與喜悅，這是你之前種下的善因，現在能得到回報，如此秉持著善心、謙和待人、老天爺是不會虧待你的。
第三名、生肖虎
生肖虎年底前能擺脫口舌是非，前陣子被小人惡意中傷、無中生有，幾乎讓你連飯碗都保不住，但還好你平時為人正直，不怕小人在暗中搞鬼，所以才得到平反。也多虧這件事，讓公司領導看見你為公司的付出與努力，決定大力提拔你，事業上的順利為你帶來了一筆大財富，持續保持你做人處事的原則，你將會有更大的福報。另外，在農曆十月份，你的桃花運特別強，單身者不要拒絕相親；有伴者是時候討論婚事了；已婚者可以準備添丁。
第二名、生肖兔
生肖兔的整體運勢越到年底越有轉機，過去你因為凶星纏身，常常讓自己陷入是非當中，有時甚至跟你八竿子打不著的事，也被人甩鍋，硬栽贓嫁禍給你，幸好年底有天德、福德吉星來相助，讓你事事遇貴人，迎來好運翻身的大喜事，只要你把握住每次能展現自己的機會，能讓你遇見伯樂，年底前有被挖角的機會，千萬不要推辭。另外，在農曆十二月有置產的好機會，想在過年前完成買房的夢想，就放手一搏，能萬事順利吉祥。
第一名、生肖龍
生肖龍今年運勢銳不可擋，其實你一直都嚴以律己，今年運勢一直都在前段班，但是就因為你頭也不回的衝，身體有點負荷不了，好在年底前將星帶權，為你的事業帶來了大轉機，之前你所有付出大家都有目共睹，使你博得不少的好名聲，年底前你換來了合作公司指名要跟你合作，只跟你簽約，其他人一律不可取代，更願意給你雙倍利潤，簡直讓你名利雙收。可以把握這波機會，善加運用，為自己的前（錢）途開創佳績。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】