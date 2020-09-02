直覺選一張塔羅牌　測你的「性格弱點」與「今生遺憾」

沒有誰是完美無缺的聖人，不管如何，性格上總會存在些弱點，導致自己被他人欺侮、工作不順、情路坎坷等種種不利之事，而為了避免壞事重蹈覆轍，你必須先了解自己的性格缺陷，從中深入改善，才有機會翻身。現在就透過艾菲爾老師的塔羅測驗來一究竟吧！

上圖6張塔羅牌中，請憑直覺選出一張，答案將分析出你今生的「性格弱點」與「遺憾」是什麼？趕快一起來揪出自己內心的劣根，別再與弱點為伍了！

結果分析

答案A、掌中眼





你的性格弱點正是容易「意氣用事」，多數時刻處理事情總缺乏理性思考，陷入「憑個人感覺」的衝動窘境，就像頭失去理智的暴衝山羊，一不小心就誤了事。而遺憾正是容易「被他人所利用」，有心人士看準你的弱點，知道只要稍微挑撥一下就能激發你的情緒。建議多練習三思而後行，才不會釀成難以收拾的後果。





答案B、新月





你的性格弱點正是容易被「過去情感所羈絆」，重感情的你至今仍難以忘懷早已逝去的感情，把心遺留在過去，心繫著不會再回來的人、事、物，也因此造就現在的遺憾，「不易投入新戀情」，即使下一段感情已萌芽，心中仍有揮之不去的影子在徘徊。放下，是對你最好的救贖。





答案C、魔法掌





你的性格弱點正是容易「優柔寡斷」，做任何決定、處理任何事，總是一再地猶豫不決，無法當機立斷，不僅難以達成目標，這種舉棋不定的個性，更可能被身旁的人認為不可靠。也因如此，遲疑的性格造就自己在職場上「無法順利升官」的遺憾，無法抓住有利的時機表現自己，讓他人搶得先機了。



▲人不可能完美無缺，每個人都有自己不為人知的一面或缺陷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

答案D、太陽





你的性格弱點正是存在著「壞脾氣」，情緒化的你總是翻臉跟翻書一樣快，可能上一秒還有說有笑，下一秒立刻翻臉不認人，令旁人措手不及，誰也不知道地雷何時會再忽然引爆。而壞脾氣也導致你「與人交往不長久」的遺憾，無論是友誼或愛情，身邊的人無法永遠蒙受你的氣。不改善，情緒會不斷影響你的生活。





答案E、嫩芽





你的性格弱點正是容易「半途而廢」，顯現出個性上脆弱、3分鐘熱度的一面，處理事情的過程中，一旦遇上突發狀況，或稍有困難就會乾脆全盤放棄，做事有始無終，使自己難以走向成功的終點。正因如此，此生最大的遺憾即是「無法開創個人事業」，缺乏腳踏實地、堅持到最後的決心，如何成就大事呢？





答案F、眼睛





你的性格弱點正是容易「缺乏自信」，總認為自己比不上別人，經常自我質疑、不敢表現自己，甚至習慣討好別人，以至於越來越擴大內心不安的情緒。而招致而來的遺憾，便是「一生難以獲得真正快樂」。一書中曾寫道，「自卑是做自己的絆腳石，人生只有一次，可別讓這顆石頭阻礙自己」。（編輯：許苡晴）





【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



