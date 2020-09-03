在民宿廁所抽菸被抓！業者竟要求賠償1萬2　雙方鬧翻互槓

原PO在《爆怨公社》表示，「有對夫妻帶著兩位孩子，經由同業介紹來住我們的民宿，入住的當下，就立刻口頭告訴他們『室內空間嚴禁吸菸』，而民宿室內公共空間與房間內也都貼著禁菸標語，但隔天早上卻在一樓聞到菸味，於是等到客人退房後，進到他們住的那間房，果不其然滿滿的菸味，下樓詢問後，這位太太就承認她在廁所抽菸」。
原PO指出，「問她房間外有陽台，而且她老公也都在陽台抽，為什麼她還要在室內抽菸？沒想到她竟回『我很急阿』，我接著向她表明不管抽幾根，廁所就是室內空間，也提到，民宿入住須知上有寫『室內吸菸者須收取每人3000元之清潔費』，由於他們是四人，於是應收取12000元，但她老公不同意，說抽菸是她個人行為，理應收取她一人的清潔費就好」。
原PO說，「但民宿下一組客人萬一聞到菸味要退房，我得全額退給人家，這損失誰負責？，那位先生卻只說『那就等下一組客人入住看狀況，你再跟我們聯絡』，我當時急著整理房間，就先讓他們離開了。事後，查一下發覺對方是警察，讓我更傻眼，」。
許多網友也紛紛回應，「真的很沒水準」、「現在會遵守的台灣人很少」、「不抽菸的人去住房間，整間都菸味，會真的很想退房」、「人家公告寫的那麼清楚，到底是誰明知故犯啊？」、「室內禁菸的規定，也不是一天兩天的事了」、「就是有種客人，是有多急？」。
不過也有網友認為，「罰金收人頭數，蠻不合理的」、「雖然在室內抽菸的行為很糟糕，不過一個人抽菸卻收四個人罰金？」、「難道兩個小孩也要付」、「就算是違反菸害防制法，也是罰2000～10000元」、「這算是個人行為吧」。
根據《三立新聞》報導，這名警察也回應，老婆確實有抽菸，當下立刻有向業者坦承並道歉，也依據對方的要求付了3000元的賠償，至於業者所指控沒付錢的說法，全都是不實指控，而此事件也已經進入司法程序。
根據菸害防制法規定，包括室內公共場所、室內三人以上工作場所及大眾運輸工具內全面禁止吸菸，違者將罰鍰２千至１萬元；場所負責人應於所有入口處及適當地點設置明顯禁菸標示，且不得供應與吸菸有關之器物，違者將罰鍰１萬至５萬元。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！