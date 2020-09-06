加利都怎賺錢？「暗黑發財5招」曝光　全場崩潰：好可怕

根據網友將該「發財秘笈」放大之後，仔細一看內容包含五點「一、當疾病發生時先停止出貨給舊客戶；二、高價出給新客戶或末端使用者；三、等疫情冷卻後無人購買時回頭找老客戶；四、只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作；五、等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財。」而上頭標題則寫著「永猷名言錄」。
該照片在PTT被熱烈討論「哇靠，永猷的語錄？這很大條」、「永猷不是另一口罩廠嗎？扯了」、「永猷欸....前幾天才剛買他們的口罩」、「這發財秘笈真的太腹黑了」、「好可怕，這發財秘笈不敢恭維....」、「這發財秘笈真心會下地獄吧」、「好誇張」、「大賺發難財，永猷被牽扯進來也要說清楚吧」。
而對於「發財秘笈」上寫著「永猷銘言錄」，身為國家隊成員之一的永猷負責人呂坤忠就出面喊冤表示「絕對沒有說過發財秘笈那些話，他承認認識林明進，因兩人同屬台灣區不織布工業同業公會會員，但不熟，強調永猷加入國家口罩隊，產線不眠不休製作，並全面配合政府徵收，以國家人民需求為優先，如果再有不實指控，將尋求法律途徑。」
至於加利負責人林明進，昨天交保之後，曾兩度現身加利八里廠，但對於媒體詢問在辦公室掛上「發財秘笈」一事，林明進則是快閃不答，與先前遭踢爆混充口罩時，第一時間跳出為自己澄清的模樣，頗有落差。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。