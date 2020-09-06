男見「醫生手術狂講笑話」直發毛！網曝盲點：嚴肅才可怕

原PO表示，幾天前下午到大醫院做小手術，時間大約一小時，當時為半身麻醉，所以還有意識，開刀房裡所有的護理師和醫生在進行手術時，卻一下接電話、講笑話、討論聚餐時間，甚至還放輕快音樂開刀，不禁疑惑詢問「這是正常的嗎？」事後回診時要開立診斷證明，一看到醫生就回想起當時開刀的狀況，直呼「好像哪裡怪怪的」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「如果病患很緊張，還會故意跟病患聊天，轉移注意力」、「我生小孩開刀，醫師還在討論等等要吃什麼腸旺火鍋之類的」、「之前剖腹時還聽到八卦」。
不過，大多網友表示「小手術有音樂很正常唷，醫生護理師們也會談笑聊天，沒有人規定開刀一定要死氣沉沉呀，大手術應該是不會啦！但我之前開小手術都這樣，這樣反而躺在手術台上的我們也不會那麼緊張，不然很安靜聽到器材跟手術刀的敲擊聲有比較好嗎？」「嚴肅代表嚴重了！」「大家都很嚴肅才可怕吧！大家都嚴肅大多是大手術或是CPR」、「代表他們夠自信，如果愁眉苦臉手發抖，你才該擔心」、「如果醫生護理師表現得很莊嚴，你大概就要有心理準備」、「我剖腹產時醫生就是一邊聽著少女時代一邊跟著唱，我還問醫生：『你們開刀都這麼歡樂嗎？』醫生笑著說：『我如果安靜妳才要緊張』」。（編輯：賴詠璿）