捷運上廁所20分鐘！他一開門「大陣仗關切」嚇壞：太久嗎

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己在捷運上廁所20分鐘，划手機等朋友，他進去前也先確認了廁所內沒什麼人，很多隔間也都是空的。
然而當他一沖馬桶水，一打開門走出來時，卻發現外頭有義交跟清潔人員在等待，這就讓他嚇傻直呼「上太久嗎？」清潔人員也回應「對啊。」身旁的義交看見原PO從廁所走出後，也擺出鬆了一口氣的樣子。遇到這樣的狀況，就讓原PO不解提問「原來捷運站方人員會記客人進去多久哦？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多鄉民也指出原因，直言「怕你自殺啦..」、「自殺吸毒幹啥的鳥事都在廁所」、「1.怕人自殺2.怕有人在裡面約X3.阿姨要打掃」、「超商廁所待太久，有可能被懷疑吸毒報警」。
事實上，為了顧及民眾如廁安全，北捷也於廁所內設置警報器，若民眾使用廁所過久，將連動警報器發出聲響。此外，台北車站、西門、公館、龍山寺與市政府等站，還會於廁所門口新增燈號顯示裝置，若民眾在廁所超過30分鐘，警報器就會響起，站務員也會立刻至廁所關切民眾是否需要協助，不過北捷也強調該裝置功能為協助旅客，本著服務至上的考量，並非要限制民眾使用廁所時間。（編輯：陳雅雲）
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