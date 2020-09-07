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電表跳3千度！他收帳單19177元嚇呆　網抓兇手：心裡有數

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-07 20:49:04

▲一名網友指出，自己收到最新一期的電費帳單，沒想到電費卻要19177元。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一名網友指出，自己收到最新一期的電費帳單，沒想到電費卻要19177元。（示意圖／翻攝PhotoAC）
炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番，但享受完後，最讓人頭痛的總是電費帳單到來的日子。就有網友指出，自己收到了最新一期的帳單，沒想到就發現比起上期多了1千多度，電費更是爆增至19177元，讓他傻眼納悶「差這麼多？」對此，也引來內行人戳破關鍵問題。

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示收到了最新一期的電費帳單，但一收到卻讓他崩潰直呼「我的老天啊！這到底，是我用電太多嗎？乾脆把我電死算了，好多錢喔⋯⋯台電可以分期嗎？」

他也貼出7月和9月所收到的帳單作對比，只見畫面中，可看出上一期的帳單使用了1961度，電費為6977元；但最新一期卻用了3748度，直接多出了1700多度，電費更是飆破至19177元。看到這樣的差異，也讓原PO納悶提問「7月9月差這麼多？」

▲原PO貼出上期與這期的帳單作對比。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO貼出上期與這期的帳單作對比。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，但其中不少人指出是因「夏季電費」和「度數」問題，「差了快2000度，又夏季用電」、「多用1倍的電，再加夏季用電價錢，差不多啦」、「多用了那麼多電，這樣沒問題啊」。

其中有網友貼出了夏季和非夏季的度數計價差異，更直言「請先了解什麼是夏季電費，還有多了1700餘度自己心裡有數吧....」。

▲網友貼出夏季和非夏季的電價差別。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲網友貼出夏季和非夏季的電價差別。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
事實上，台電先前就解釋，夏月電價從民國78年實施至今，每年都是從6月1日開始，10月1日以後便會恢復為非夏月電價。而用戶收到電費單時，可能會受到季節性用電因素的影響而與上一期電費有較大的落差，誤以為電費變貴了；但若與去年同期間的電費單相比，則可消除季節性因素，更清楚地呈現用戶電費負擔變化的情形。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

冷氣 電費 帳單 電表 台電

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