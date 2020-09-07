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秋刀魚「內臟」超苦卻不拿掉？老饕分享銷魂吃法：會回甘

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-07 23:56:12

▲一名網友指出，自己在吃秋刀魚時發現其「內臟」苦味太重，讓他納悶為何料理時不處理掉呢？對此，就有老饕分享吃法。（示意圖／翻攝PhotoAC ）
▲一名網友指出，自己在吃秋刀魚時發現其「內臟」苦味太重，讓他納悶為何料理時不處理掉呢？對此，就有老饕分享吃法。（示意圖／翻攝PhotoAC ）
中秋節即將在下個月到來，說到中秋節除了吃月餅外，最應景的活動就是烤肉，其中秋刀魚更是許多人喜愛的食材之一。不過就有網友指出，自己先前吃了秋刀魚，一不小心就咬到內臟，嘴巴瞬間散發出滿滿的口味，這樣的狀況就讓他不解「秋刀魚內臟為什麼不拿掉？」對此，就有許多老饕曝光關鍵，更有人分享最佳吃法，而引起討論。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己中午吃了一個秋刀魚便當，裡面附了一整尾的秋刀魚，但當他一咬到秋刀魚的內臟時，嘴裡散發出滿滿的口味。這樣的狀況，就讓原PO疑惑提問，「為什麼便當裡的秋刀魚不把內臟處理好，其他魚就會處理，有沒有卦！？」

▲原PO納悶，秋刀魚料理時為何不將內臟拿掉呢？（圖／翻攝PTT）
▲原PO納悶，秋刀魚料理時為何不將內臟拿掉呢？（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛給出原因，「這內臟的苦味就是秋刀魚的精華，懂？」「吃到不新鮮的吧！新鮮的超好吃，一點都不苦」、「那是精華欸！苦中帶甘！好吃～」、「那個苦味不就是秋刀魚的特色嗎...」。

甚至也有老饕分享專業吃法，表示秋刀魚內臟雖苦，但只要料理得好，也能成為很營養的配酒下飯菜，「把熟的秋刀魚內臟取出以後，跟少量白味噌、醬油一起搗碎，加入一點洋蔥碎跟蔥花，撒上炒過的白芝麻，做成類似軍艦壽司上面魚肉碎的感覺，拌在熱騰騰的白飯上面，加點七味粉，邊攪拌邊吃，苦中帶回甘，超級香的」。

另外他指出，若不配飯秋刀魚也能直接當下酒菜，再滴一點檸檬汁到裡面，邊喝酒邊吃，「如果有美乃滋的話，也可以用類似的作法取代味噌，當成吐司塗醬。超好吃，苦中帶甜的香味。」

▲另有老饕分享吃法。（圖／翻攝PTT）
▲另有老饕分享吃法。（圖／翻攝PTT）
分享文曝光，許多人也大讚「行家懂吃」、「看你這樣子寫我都想吃了」、「那個苦味，不是太苦會回甘，我喜歡」、「秋刀魚真的是物美價廉的下酒菜」、「秋刀魚內臟是成熟的人才懂的美味，如同無糖黑咖啡一樣」。

不過仍有人無法接受秋刀魚內臟的苦味，直言「很噁心，超苦= =」、「難吃苦苦的」、「真假有人連那種苦味都吃喔」、「嗚嗚我沒辦法接受欸」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

關鍵字

秋刀魚 內臟 苦味 吃法 老饕

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