女逛街驚見「菲律賓製」口罩！下秒卻結帳　理由全場狂讚

口罩國家隊成員「加利科技」遭踢爆進口大陸製口罩，改標之後混充台灣製醫療及口罩在藥局販售，引發民眾譁然，導致現在不少人到市面買口罩時，都會仔細端看「製造產地」，以免遭到受騙。近日，就有網友表示，自己去逛藥妝店時，發現有「菲律賓製」的口罩，雖然不是「台製」，最後還是掏錢買了，其理由曝光後引發熱議。
原PO在「口罩分享資訊專區」貼文指出「在買這一盒口罩的時候，美麗的店員就跟我說這個是『菲律賓製造』，但是是台灣廠商控管品質的，你還要嗎？」而聽到這句話，原PO直接就結帳買單，她表示「凡事說清楚都不會成怨懟，誠實就好，買不買都是看消費者」。
貼文一出，網友紛紛回應「有同感...現在外面店家賣很多中國製的，寫的很清楚！199至499都有，外盒都有寫，買不買就看個人，不懂為何要隱瞞」、「如果是我，我也會買，至少人家很誠實，我有需求又合格當然買」、「是啊！用魚目混珠的方式騙消費者，感覺很差」、「店員跟口罩廠都超讚的！很有做生意的道德感」、「不是台灣製的也會有好貨呀！是我也會買的。」
而針對加利口罩混充大陸口罩風波要如何退貨，民眾從今（9）日起至10月8日止（10月1日至10月4日除外），公司退貨時間為星期一至星期五上午8時30分至12時，下午1時至5時，及星期六上午8時30分至12時，消費者如對退貨方式有疑義，可於上班時間洽業者聯繫窗口02-2619-1377。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。