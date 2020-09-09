女逛街驚見「菲律賓製」口罩！下秒卻結帳　理由全場狂讚

口罩國家隊成員「加利科技」遭踢爆進口大陸製口罩，改標之後混充台灣製醫療及口罩在藥局販售，引發民眾譁然，導致現在不少人到市面買口罩時，都會仔細端看「製造產地」，以免遭到受騙。近日，就有網友表示，自己去逛藥妝店時，發現有「菲律賓製」的口罩，雖然不是「台製」，最後還是掏錢買了，其理由曝光後引發熱議。





▲網友表示雖然是菲律賓製造，但是是台灣廠商監控品質，加上廠商的誠實，也無硬要灌上MIT標誌，因此而買單。（示意圖／NOWnews資料照）