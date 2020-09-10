婆家房內堆滿「40坪」雜物！內行一看臉垮掉：要特別注意

許多長輩非常節儉，很多東西都捨不得丟，導致雜物堆得滿整間屋子，這樣容易滋生病菌、蚊蟲，對老人家的身體也會有不好的影響。近日，就有網友抱怨，婆婆家裡推積過多的雜物，每次回去都待的不舒服，勸說要整理都會惹怒婆婆，貼文一出也引網友關懷。





原PO在《爆怨公社》表示，「