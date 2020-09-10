婆家房內堆滿「40坪」雜物！內行一看臉垮掉：要特別注意

許多長輩非常節儉，很多東西都捨不得丟，導致雜物堆得滿整間屋子，這樣容易滋生病菌、蚊蟲，對老人家的身體也會有不好的影響。近日，就有網友抱怨，婆婆家裡推積過多的雜物，每次回去都待的不舒服，勸說要整理都會惹怒婆婆，貼文一出也引網友關懷。
原PO在《爆怨公社》表示，「不是我不願意去婆婆家，每次去都覺得有蟲，全身不舒服，一個人住40多坪三房三衛的屋子，沒有一個位置可以給人舒適感安全感，堆積如山的雜物，我都以為我在看黃金傳說」。
原PO指出，「屋內雖然不到骯髒程度，但各種物品、紙箱、鞋子都亂放，太雜亂也不方便行走，請老公跟婆婆勸說，找清潔隊來清理，最後總是演變成吵架戲碼，所以講到後來都不想再講了」。
許多網友看到也紛紛回應，「這樣的情況，可能是囤積症吧」、「這樣堆，對生活環境其實不太好」、「進到堆滿東西的地方真的很不舒服，壓迫感很重」、「是我也沒辦法接受，而且會有怪味道，就不舒服」、「無解，這是一種病，我家也有類似的」、「搞不懂房子到底是人住，還是東西住」、「住宅環境會影響一個人的身心的」、「要注意，這樣會造成健康上的問題」。
事實上，囤積症（儲物症）是一種強迫行為，患者會過度囤積不值錢、不衛生，甚至是有危險的物品，而這樣的行為不但會影響自己，也會影響他人的作息，若有發現家中有親戚友人有上述狀況，應特別注意。（編輯：許智超）