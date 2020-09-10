女打翻飲料還滑手機！兒「1句話」讓媽尬爆　眾人卻狂讚

相信不少人都曾經有過，打翻飲料的經驗，不過當妳看到這種狀況，發生在公共區域時，會怎麼做呢？近日，就有網友抱怨，在知名連鎖咖啡廳裡，看到一名女子打翻飲料，還若無其事的繼續滑手機，但兒子的一舉動，卻讓她超尷尬，貼文一出也引起網友熱議。





▲原PO的兒子看到，女客人打翻飲料卻裝沒事，於是轉頭一直說，「媽媽有人打翻飲料，媽媽你有聽到嗎？」（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）