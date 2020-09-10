女打翻飲料還滑手機！兒「1句話」讓媽尬爆　眾人卻狂讚

相信不少人都曾經有過，打翻飲料的經驗，不過當妳看到這種狀況，發生在公共區域時，會怎麼做呢？近日，就有網友抱怨，在知名連鎖咖啡廳裡，看到一名女子打翻飲料，還若無其事的繼續滑手機，但兒子的一舉動，卻讓她超尷尬，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，「小姐，妳打翻飲料還繼續若無其事的滑手機，會不會太鎮定，然後我的小孩看到，還一直轉過頭跟我說，『媽媽有人打翻飲料，媽媽你有聽到嗎？』讓我超尷尬，後來店員就立馬拿拖把出來清理」。
貼文一出，網友也紛紛回應「自己的不小心造成他人的麻煩，本就改有禮貌的表達歉意」、「這客人這樣做真的不應該，請服務人員幫忙清潔，有這麼難嗎」、「打翻飲料也不告知店家，基本的尊重呢」、「還有心情滑手機 ，不會不好意思嗎」、「有一種花錢就是大爺的心態」、「好誇張，是在等人來清嗎」、「如果是我，一定自己清，還要跟店家道歉」、「完全無動於衷呢」。
也有不少網友稱讚原PO的小孩表示「連小孩都知道打翻飲料要擦地板」、「原PO小孩很棒啊，有公德心」、「小孩的話最直白了」、「小孩很誠實」、「原PO應該趁機教育孩子」、「這代表妳的小孩教育很好」、「超讚的孩子」、「沒什麼好尷尬的，妳的小孩很棒」、「這不是小孩的問題，是那位客人太過份」（編輯：許智超）