有國家隊卻進陸口罩1億片？網狂讚「一關鍵」：台灣太強

新冠肺炎從今年初開始爆發，政府為因應疫情，特別建置「口罩國家隊」，讓我國能滿足國人對口罩的需求，而根據關務署統計，今年前6月，台灣進口的口罩數量為1.34億片，其中1.1億片來自中國，比重達8成以上。對此，就有網友討論「從中國進口1.1億片真的很少」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「看一堆人在吵說自己有國家隊幹嘛還進口中國口罩，但我看了一下，1.34億片其實好少，台灣一月的時候產能才188萬片，直到口罩國家隊建立之後，4月的時候已經是1500萬片了...1.34億也不過10天不到的產量，真的超少」。
「其實從疫情開始，買不到口罩的時候，就有人從網路上買中國製的口罩了，很多網拍平台一直都有，賣到現在，上半年一億多真的超少，之前也買過一次，但是是從中國直接寄包裹過來，一打開就是品質很不好的東西」。
貼文一出，網友紛紛回應「就是有人要小題大作，看不懂」、「還是乖乖買實名制就好了！台灣很強的」、「就是因為國家隊夠強，能支援國內需求量，進口這樣算下來真的超少」、「台灣國家隊太強是事實，按照今年上半年的口罩需求，只進口1.34億很猛」、「國家隊就夠了，1.34億真的都是一些網路業者在進口吧」、「覺得很少+1，應該是個人名義進口比較多，工廠都在忙國家隊的」。（編輯：張嘉哲）
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