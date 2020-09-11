有國家隊卻進陸口罩1億片？網狂讚「一關鍵」：台灣太強

新冠肺炎從今年初開始爆發，政府為因應疫情，特別建置「口罩國家隊」，讓我國能滿足國人對口罩的需求，而根據關務署統計，今年前6月，台灣進口的口罩數量為1.34億片，其中1.1億片來自中國，比重達8成以上。對此，就有網友討論「從中國進口1.1億片真的很少」貼文引發熱議。





▲口罩。（圖／NOWnew資料照）