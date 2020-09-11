丁允恭爆性醜聞！他挖出范雲「一段話」愣住：韓國瑜真衰

前總統府發言人丁允恭爆發辦公室性醜聞，過往感情黑歷史全部都被踢爆，隨即火速請辭獲准。對此，民進黨陣營一片噤聲，而時常為性別議題發聲的立委范雲則被要求表態，她指出「她不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長」。對此，就有網友討論「范雲不敢指教丁允恭，那請問年初罵韓國瑜是？」貼文引發熱議。





▲前高雄市長韓國瑜。(圖／NOWnews資料照片)