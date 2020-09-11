丁允恭爆性醜聞！他挖出范雲「一段話」愣住：韓國瑜真衰

前總統府發言人丁允恭爆發辦公室性醜聞，過往感情黑歷史全部都被踢爆，隨即火速請辭獲准。對此，民進黨陣營一片噤聲，而時常為性別議題發聲的立委范雲則被要求表態，她指出「她不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長」。對此，就有網友討論「范雲不敢指教丁允恭，那請問年初罵韓國瑜是？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「請問一下現在是顏色對了就對了嗎？那時候韓國瑜他天天看女同學的小腿，結果范雲說沒救了，結果現在丁允恭爆發這種性醜聞，還逼人家女生墮胎，變成自己不是性騷擾糾察大隊長，以前說這種話，但現在發生的事情更誇張卻不評論是怎樣？」
貼文一出，網友紛紛回應「算還韓國瑜一個清白？」、「真的同情韓國瑜，只是看被說沒救了」、「看小腿哪個男的不會，韓國瑜分不清場合講話有錯而已」、「小心有人跟你戰看小腿是性騷擾，有性關係是兩情相悅」、「真的很扯，就算有性關係，逼墮胎怎麼不說」、「你幹嘛點破？」、「看腿沒救！逼墮胎小事，雙標ok的啦」、「韓國瑜真衰，選錯顏色被噴成沒救了」。
而網友討論的事件為，國民黨總統候選人韓國瑜今年初替立委柯志恩站台時自爆，他以前讀國中時，每天看坐在前面的女同學又白、又漂亮的小腿，看完後成績一落千丈，最後被分到放牛班。對此，民進黨不分區立委候選人范雲就批評「韓市長沒救了，有救的是我們選民」，也許選民用選票給韓市長一個當頭棒喝，韓才會反省。
至於為何沒有在第一時間就回應丁允恭桃色風波事件，范雲也解釋「她過去一向不公開評論個人情感，這原則是不分黨派，不論是民眾黨保母事件或國民黨誰劈腿，因為感情事件和公開場合的歧視言論或者行為不同，其中是否有值得討論的公共議題，需要更多資訊才能判斷。」
范雲進一步指出，有些人說因為我是性別界的代表，所以要回應丁允恭事件，我要說，性別界沒有誰能代表誰，但我會希望大家都為性別教育跟性別運動貢獻一份心力。而該貼文也引發諸多網友不滿，紛紛留言認為范雲的貼文仍未正面譴責丁允恭。（編輯：張嘉哲）