他曾繳過「35萬元」電費帳單！內行人曝真相打臉：基本吧

炎炎夏日，一大早氣溫就飆超高，更不用說正中午時動不動就超過35度，不少沒出門的人就會在家吹冷氣，但也導致每到夏季電費就翻漲好幾倍。近日，就有網友分享，看到很多人抱怨冷氣電費很貴，並透漏自己最多繳過35萬元的電費，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，最近常看到很多人，都在抱怨自家冷氣電費2千到3千元很貴，接著他便說出，其實自己最多繳過「35萬元」的電費，在臨櫃繳費的當下，還直接拿出三本千元大鈔，於是他好奇問「大家繳過的電費是多少？」
許多網友看到也回應，「太扯了吧，冷氣是麼吹的」、「還是換變頻冷氣比較好，也比較省錢」、「你家是不是養企鵝？」、「家裡電費繳到1萬2，我就很心痛了」、「一個月35萬電費，我要賺一年」、「帥喔，繳的當下會不會落淚」、「繳那麼貴的電費，收入應該也很驚人吧」、「好猛喔，35萬怎麼來的」、「請問你家到底幾台冷氣？」
不過也有網友點破，「一聽就知道，不是住家用電」、「營業用電嗎」、「30幾萬應該是工作吧」、「這價格一定是營業用電」、「公司電費也算嗎」、「重點是還不是自己開的店？」、「有些中小型加工廠機台冷氣本來就要一直吹，1個多月30多萬電費，算基本的」、「是你的公司嗎」、「拿營業用電跟家庭用電比，我也是笑了」。
事實上，根據台積電公布，在夏月「非營業用電」在120度以下部分，是每度是1.63 元，而「營業用電」在330度以下部分，是每度2.53元。（編輯：許智超）