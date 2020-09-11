他曾繳過「35萬元」電費帳單！內行人曝真相打臉：基本吧

炎炎夏日，一大早氣溫就飆超高，更不用說正中午時動不動就超過35度，不少沒出門的人就會在家吹冷氣，但也導致每到夏季電費就翻漲好幾倍。近日，就有網友分享，看到很多人抱怨冷氣電費很貴，並透漏自己最多繳過35萬元的電費，貼文一出也引起網友熱議。





▲許多網友看到35萬元電費，都認為應該是「營業用電」的帳單，並不是一般家庭的電費。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）