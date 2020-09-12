男同事不給加FB好友！女「好奇一查」臉綠　內幕嚇呆全場

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，公司有名男同事一直以來都不給她加臉書好友，然而近期終於知道了背後原因，但卻讓她崩潰直呼「真是嚇傻了我！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己平時上班都素顏、戴眼鏡，平時裝扮都以Tshirt+牛仔褲為主，偶爾還會穿寬褲，然而某天媽媽就說「明天穿我新買的衣服吧！」於是原PO就難得穿了長裙到公司上班。
然而到了中午，就有一名當天還沒見過面的同事突然傳訊「難得穿長裙欸！」這就讓原PO疑惑為何對方知道，沒想到對方坦言是另一名男同事偷拍的，對方解釋「男同事有些會傳line給他看，有些他會PO在FB上面」，聽到真相後，也讓原PO震驚直呼「真是嚇傻了我」。
事後原PO也拜託對方打開會偷拍的男同事的臉書，沒想到一看，發現裡頭全部都是原PO的醜照，「大部分都背影少部分側臉，還有我打瞌睡的照片，底下留言有些評論長相，有些說我很閒還可以睡覺啥的」。見到這樣的狀況，原PO也突然恍然大悟為何先前男同事一直不給自己加臉書好友，「他都說有男人的秘密，原來是上面有我一大堆醜照==。如果沒有A同事跟我說，我還不知道我被偷拍，而且還不止一次」。
原PO還透露，只要自己稍微改變一下穿著就會被拍，但這名男同事又在公事上幫她很多，算是自己的貴人，也因此讓原PO焦慮提問「但他這種行為我超無言，心情很矛盾，想問各位女孩，有沒有什麼委婉的方式可以跟他說不要這樣嗎？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，不少人紛紛建議原PO不要姑息，直接告知對方或主管才好，「這可以跟上司講吧」、「好可怕.....這可以告還是檢舉了嗎」、「好噁，我覺得有證據的話可以告」、「直接跟主管說，這已經是騷擾了」、「蒐集證據，資料留存，通知上司，若上司想和諧掉，不要猶豫直接告了，容忍一次又一次只會變本加厲」。
此外也有人直言，「如果想要和平相處，你就說想加他fb，或直接按好友邀請（管他那些貼文設公開不公開），讓他自己警惕一下，不想和平相處就直接吉了啦」、「什麼樣的人會偷拍女同事po上網讓大家隨便看隨便討論，跟他說你有注意到他在拍你 ，他不承認的話就告訴主管吧…」。（編輯：陳雅雲）