男同事不給加FB好友！女「好奇一查」臉綠　內幕嚇呆全場

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，公司有名男同事一直以來都不給她加臉書好友，然而近期終於知道了背後原因，但卻讓她崩潰直呼「真是嚇傻了我！」





▲原PO表示，自己發覺被男同事偷拍。（圖／翻攝Dcard）