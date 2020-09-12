奧客討嘸「10年前」排氣管！師傅被告侵占　原因全場嗆翻

面對無理取鬧的客人，不少店家只能默默的在心底喊累，就怕破壞自家聲譽。近日一名修車師傅就抱怨，最近收到客人私訊告知自己曾到他的工廠修過車，但距今已經有10年久遠，當時學生時期的這名客人換下排氣管，最近卻因準備賣車，希望討回原廠的設備，而早就將10年前客人汰換的零件扔棄的原PO就老實回應，沒想到卻遇到奧客揚言提告，讓他氣得當場也回嗆「請便！」。





一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享自己遇到的奧客行徑，原PO表示自己是車行老闆，最近有客人傳訊息來告訴他因為想要賣車，另一家車行老闆就告訴這名客人，車子的零件盡可能要是原廠的，因此傳訊息想向原PO要回舊的排氣管。他只好無奈回覆這名客人「別鬧了，東西我早就丟了，這10年間，你也沒跟我說要辦句話，我怎麼知道你還要不要」。

沒想到這名客人卻理直氣壯的表示「那是我的東西啊，你這樣子都沒有跟我說一聲就把它丟掉」，儘管原PO仍好聲好氣解釋，告訴客人當時他也沒有說需要替他保留，這10年來也不聞不問，自己是沒有辦法替他保管的，客人卻翻臉嗆聲「你不還給我我沒有關係，我現在就去警察告你侵占！」。

▲原PO貼出與客人的對話。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

▲沒想到客人卻要告他侵占。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

遇到這款奧客原PO也感到相當頭痛，忍不住抱怨真是「歹年冬厚蕭狼」（日子不好時瘋子特別多），也有超過5千多人替原PO感到不值，紛紛留言狂砲「報警？我看連警察都想罵他了吧」、「怎麼不去跟接生你的護士討臍帶算了」、「這可以讓你賺一筆喔！保管費一天收10元就好，十年就36500，扣掉排氣管至少有30000元收入」。（編輯：楊智傑）