男胃痛急開刀！醫取出「4捲鈔票」全傻眼：把零錢當零食

雖然說每個人都可能有不為人知的小癖好，不過只要不影響他人或自身健康這些小習慣也不需要特別改變，但在埃及就有一名男子近日就因為腹痛而緊急到醫院就診求醫，沒想到經過醫生檢查，開刀後才發現這名男子身體內藏有「4捲鈔票」，手術過後終於取出來這總價值高達台幣1萬2千元的紙鈔。





根據埃及當地《海灣新聞》報導，醫生們開刀後從這名男子體內拿出了

不只這4捲鈔票，經過長達4個小時的手術後，醫生們還從他的體內取出好幾枚硬幣、銅板、39片指甲、指甲刀和打火機等，直到醫師詢問後，他才坦承自己平常有「愛吃錢」的習慣，結果這些他吞下的異物讓他落到腸胃嚴重感染的情況，未來還得持續關注、治療。

▲四卷鈔票價值新台幣1萬2千元。（圖／翻攝自AJA.Egypt）

不過報導也指出，醫生就表示像這樣的案例其實不是首次發現，在埃及當地其他家醫院，就有醫生曾經遇到好幾名有這種喜歡吞下異物當作零食的病人，甚至曾經動過手術後，從病人的胃裡取出超過20支湯匙、4支叉子和許多支牙刷等，還有拿出珠寶、飾品等貴重物品的經驗。

這則新聞也吸引不少網友討論，許多網友就驚訝的表示這種怪癖真的讓人傻眼，「剛好可以拿來付手術費」、「天啊好可怕，好難想像怎麼吞得下去」、「小朋友誤食就算了，有些東西要怎麼故意下嚥啊」、「這是想藏私房錢嗎」、「叉子跟湯匙是吃飽飯一起吞下去的嗎」、「好難想像醫生的心情」。（編輯：楊智傑）