陳時中登小巨蛋開唱！眾翻出4天前「一事」愣：不能接受

衛福部長陳時中昨（12）日受邀擔任歌手詹雅雯台北小巨蛋演唱會的特別嘉賓，他穿上白色針織外套搭配牛仔褲，時尚感爆棚，讓在場粉絲驚喜不已。不過，就有網友討論「不去公聽會卻可以當演唱會嘉賓？」貼文引發熱議。





▲台灣民眾黨立法院黨團9日上午針對美豬進口召開公聽會，不過衛福部食藥署在公聽會前一天拒絕派代表參加，讓民眾黨立委們相當不滿。（圖／台灣民眾黨提供）