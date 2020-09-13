陳時中登小巨蛋開唱！眾翻出4天前「一事」愣：不能接受

衛福部長陳時中昨（12）日受邀擔任歌手詹雅雯台北小巨蛋演唱會的特別嘉賓，他穿上白色針織外套搭配牛仔褲，時尚感爆棚，讓在場粉絲驚喜不已。不過，就有網友討論「不去公聽會卻可以當演唱會嘉賓？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「這個是大前天9號的時候，時代力量、民眾黨開瘦肉精美豬公聽會，問衛福部跟陳時中為何都沒出席？ 陳時中給出的回應說他最近很忙，阿昨天詹雅雯演唱會，陳時中竟然是嘉賓，原來是忙著在練歌跟學習流行穿搭準備上小巨蛋唱歌啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的很扯...」、「笑死，百姓的健康不重要」、「超誇張的，看到新聞很傻眼，完全不能接受」、「不去公聽會在那小巨蛋唱歌，誰能超越時中」、「直接轉藝人好了」；不過，也有人緩頰表示「休假時間要幹嘛還要跟妳各位報告啊？」、「人家說不定很早就敲好了啊」、「你又知道陳時中是拿來練唱歌，有人是衛福部員工嗎？整天當網路酸民」。
而對於瘦肉精美豬公聽會，因為陳時中多次缺席，造成討論無法順利展開，對此，陳時中日前回應「因為自己太忙，沒有收到回覆報告，未來的公聽會我們將會派員出席」。（編輯：張嘉哲）
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