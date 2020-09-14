闖出自己一片天！不婚也超好命「出生月＆生肖女」曝光

現代不婚主義的人越來越多，且單身生活也過得十分精采。知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，現今社會女性越來越看重自己的社會地位，更要求自己要有好的工作，可以不倚靠男人過日子，想要什麼就自己花錢買，不需要去看別人的臉色。靠著自己養活自己，生活也能過得很愜意、輕鬆自在，同時分析4個農曆月份出生與4個生肖女，不在乎一張薄薄的結婚證書，就算不婚也能過得很好，一起來看看妳是否也上榜了呢？





▲艾菲爾老師分析4個農曆月份出生與4個生肖女，不在乎一張薄薄的結婚證書，就算不婚也能過得很好。圖片人物與內文無關。（示意圖／翻攝自Pixabay）