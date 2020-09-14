闖出自己一片天！不婚也超好命「出生月＆生肖女」曝光

現代不婚主義的人越來越多，且單身生活也過得十分精采。知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，現今社會女性越來越看重自己的社會地位，更要求自己要有好的工作，可以不倚靠男人過日子，想要什麼就自己花錢買，不需要去看別人的臉色。靠著自己養活自己，生活也能過得很愜意、輕鬆自在，同時分析4個農曆月份出生與4個生肖女，不在乎一張薄薄的結婚證書，就算不婚也能過得很好，一起來看看妳是否也上榜了呢？
你是一個非常積極、好強的人，總是想證明自己的能力比別人強，所以你對自己要求特別嚴格，也會努力地不斷精進自己，從來不去抱怨生活中的不公平，也不會過於依賴別人，想要的東西也一定會通過自己去獲取，只要自己訂下了目標，就會一個勁的往前衝，不達目的絕不放手。因此你也不會太早接觸婚姻，你想等自己變得更優秀了再去挑選合適的另一半，但當心中的抱負遠比兒女情長更重要時，那麼你一定會果斷的選擇放棄愛情。即便到了適婚年齡，身邊的家人也總是催促你，你還是維持著自己的人生步伐，開開心心地往前走。
第三名、農曆十月生或肖豬
你是一個相當樂天的人，總是覺得自己一個人的日子過得特別開心，雖然在特殊節日看著身邊出雙入對的情侶們心中有些惆悵，但你也非常能自我調適，一轉念這樣的壞心情也能立馬消失。你的個性相當獨立，就算沒有另外一半在身邊，你也有能力完成所有事，做任何事都不願意委屈自己，挑對象當然也是這樣。在你的世界裡朋友才是最重要的，能夠沒有壓力的跟朋友相聚、聊聊天是你覺得最開心的事。就算身邊陪伴你的是毛小孩，你也能擁有滿滿的幸福感。
第二名、農曆五月生或肖馬
你擁有一個不受羈絆、嚮往自由的靈魂，比起愛情你更喜歡享受生活，所以你對此早早就有規畫了，你為了想過上更好的生活，而找了發展性較高的職業。也因為你自由慣了，想做什麼就去執行，完全按照自己的內心想法去做，沒有人能夠攔得住你，自然不願意接受婚姻的束縛。你覺得結婚後要背負太大的責任，無論是另一半、和他的家人、或是下一代的出生，責任只會更加沉重，這對你來說都是考驗。所以你不去多想，只想穩定自己目前的生活，活出自在的自己。
第一名、農曆三月生或肖龍
你是一個非常有自信、聰慧且充滿活力的人，身上帶著一股神秘的氣息，總是能憑空想像一些事物，是一個很會規畫未來藍圖的夢想家。你的藍圖裡自己永遠站在最中間，其他人事物都只是故事裡的配角，你不想為誰而活，也不想被感情束縛，你只想為自己的人生綻放光芒。所以你根本不需要別人來成就你，不需要靠別人，自己就能站穩腳跟，更不會在乎小情小愛和那本薄薄的結婚證書。（編輯：賴詠璿）
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