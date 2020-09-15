手機都是鹹濕對話！女友心碎崩潰　男曝光「理由」眾臉綠

現代科技進步，人手一機的時代來臨，各種交友軟體、社群平台也迅速崛起，因此有些人也會透過檢查另一半的手機，看看是否有出軌的跡象。近日，就有網友分享，朋友的男朋友平常不會讓人看手機，有一次不小心看到，卻發覺都是跟異性聊天紀錄，貼文一出也引起網友撻伐。





▲男友的手機，偶爾會有不認識女生，傳的訊息出現於手機畫面，他都解釋成廣告、垃圾訊息（示意圖／翻攝自《pixabay》）