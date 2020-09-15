手機都是鹹濕對話！女友心碎崩潰　男曝光「理由」眾臉綠

現代科技進步，人手一機的時代來臨，各種交友軟體、社群平台也迅速崛起，因此有些人也會透過檢查另一半的手機，看看是否有出軌的跡象。近日，就有網友分享，朋友的男朋友平常不會讓人看手機，有一次不小心看到，卻發覺都是跟異性聊天紀錄，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《Dcard》上分享朋友的故事，事情的經過是，朋友跟另一半交往快一年了，男友是平常手機完全不給碰的人，偶爾會有不認識女生，傳的訊息出現於手機畫面，他都解釋成廣告、垃圾訊息，而且他們是遠距離關係，所以定期會規劃一個兩天一夜的旅行。
朋友指出，在旅途過程中，她跟男友借手機拍照，而原本不願意借手機的男友，竟然說好，沒想到一拿到手機，突然有奇怪的訊息跳出來，點進去一看，竟發現手機裡，都是會「約出去」的女生，但男友的解釋竟然是「手機被盜」。
朋友接著說，回到飯店後，男友為了清白，就把自己的Line打開給她檢查，但是除了Line，還有其他社群軟體，裡面都是跟各種女生的鹹濕對話，而她看到受不了，於是提出回家的要求，男友卻把房間的門鎖上，而且也不承認有做錯事，甚至說是別人拿他帳號去約的，還傳訊息要別人掩護他，但對方卻說直接說沒有這回事。
「男友還把剛買的iphone11，用力摔到地上，說自己也不願意被盜，問到最後，男友才承認有做這些事，連出去玩的當天，還跑去廁所跟其他女生聊天。事後，雖然已經跟那個男生分手了」但他現在不停的傳訊息說「我已經改了，為什麼不能重新在一起？」
許多網友也紛紛回應，「真的夠噁的」、「不給看手機不給成這樣，就已經很明顯表現出有問題了」、「這種人趕快分比較好」、「感覺很像恐怖情人」、「直接封鎖了好嗎？」、「看起來是時間管理大師」、「一律建議已讀他，或是封鎖」、「被抓到還說手機被盜，還想繼續騙？」（編輯：許智超）