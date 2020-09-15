男遇正妹騎車戴口罩！驚見「細節」傻了：國家隊真的丟臉

新冠肺炎從今年初爆發之後，我國政府立刻設立多條口罩產線，建置「口罩國家隊」，不僅滿足國人對於口罩的需求，也幫助不少疫情嚴重的國家，讓人引以為傲，但口罩的「品質不一」卻時常為人詬病。對此，就有網友分享自己騎車時看到一名女子騎車戴口罩，但他仔細一看卻發現「怪怪的」，貼文引發熱議。





▲網友分享自己下班回家，遇到一名騎車戴口罩的女子，但仔細一看卻發現該女子的口罩已經壞掉。（圖／翻攝信義區大小事）