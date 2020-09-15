男遇正妹騎車戴口罩！驚見「細節」傻了：國家隊真的丟臉

新冠肺炎從今年初爆發之後，我國政府立刻設立多條口罩產線，建置「口罩國家隊」，不僅滿足國人對於口罩的需求，也幫助不少疫情嚴重的國家，讓人引以為傲，但口罩的「品質不一」卻時常為人詬病。對此，就有網友分享自己騎車時看到一名女子騎車戴口罩，但他仔細一看卻發現「怪怪的」，貼文引發熱議。
原PO在「信義區大小事」貼文指出「下班一如往常騎車回家，停紅燈時旁邊剛好停一個妹子，然後戴口罩這樣，但因為長的蠻漂亮，就多看一眼，結果發現她的口罩竟然是斷掉的，國家隊真的有夠丟臉，讓民眾戴這種口罩......真的覺得很誇張」。
貼文一出，網友紛紛回應「最近品質真的很差....動不動就斷線」、「最近一直爆假口罩，真的對國家隊有失望」、「品質差不能否認吧，我真的戴好幾片都狂斷線，鋼絲壓條也會壞掉超無言」、「國家隊品質差也不是一天兩天的事」；不過也有網友認為「說不定是她弄壞的啊...不能以偏概全吧」、「誰知道口罩怎壞的，幹嘛一竿子打翻一船的人啊！」
事實上，目前實名制口罩仍然可以在藥局購買，但也有不少人抱怨「品質越來越差」，疫情指揮中心也曾表示，若民眾到藥局購買口罩時發現有瑕疵，可以無條件退換，若藥局不給退可以向我們反應，藥局及超商能透過公會反應，民眾也一定能得到換貨的幫助。（編輯：張嘉哲）