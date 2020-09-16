滅火救難月薪卻領26K！巡山員揭「背後辛酸」：盡力而為

武界壩大水釀4死的案件，讓不少民眾在安排國旅探訪台灣山林秘境時，不免多了一份謹慎之心，也對這些山林溪間等環境內工作的職業產生了一份好奇。近日就有網友疑惑像這樣長居山林內，還要負責搜救遇到山難的遊客、捕抓山老鼠盜伐的「森林巡山員」感覺除了生活不便外，薪水不知道是否也有保障，意外釣出內行解釋，掀起網友討論。





有網友在PTT上好奇的發文詢問巡山員的工作內容，也疑惑「巡山員都什麼人在當的」，甚至異想天開地猜測會不會其實是山老鼠「臥底」。沒想到文章曝光後，意外釣出內行人出面解釋，這位原PO就解答其實他所接觸到的巡山員夥伴，每個都是熱愛山林的人，外人認為「巡山」辛苦又麻煩，對原PO他們來說卻是「每天玩耍又有錢拿」，他也補充其實做這份工作「除了錢少之外還滿快樂的」。

▲巡山員的工作經常需要跋山涉水。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.09.05）

不過原PO也強調，其實等到年紀到了一定程度，想要成家立業還是得考公務員比較有保障，但如此ㄧ來除了原本就是離鄉背景、生活不便之外，工作內容也會逐漸轉為管理層面的業務而少有巡山的機會，對原PO這樣熱愛山林的人來說，反而工作會開始力不從心，多半會像他一樣在這個階段選擇放棄。

至於工作內容，原PO就特別提到其實探勘、盜伐的山老鼠都是以逃逸移工為主，「據我們接觸到的移工說一天大約是1000元，除了錢少之外刑罰又重，願意做的大多是受虐又不懂申訴的逃逸移工，因為有文化隔閡，很多還覺得公部門只要塞錢就好，有更多則是認為警察遇到他們會直接開槍，所以會出現主動對我們開槍、衝撞或是因為跳崖逃跑而死亡的案例。由於真正的上游懂法、玩法，我們也只能盡力而為」。

▲林務局森林護管員和「深山特遣隊」人員不僅要上山埋伏抓山老鼠，還要清除山老鼠在山上留下的垃圾，最常見的是煮食用的礦泉水空瓶，休息時喝的保力達、米酒瓶以及丟棄的食物等。（圖／林務局提供）

文末，他也解釋這份工作其實薪水並沒有比普考高，「巡山員月薪實領26K（不含僻地加給與三節獎金，僻地加給也不是所有巡山員都能領），除非發現很多山老鼠瘋狂加班，不然大概就是這餓不死的薪水而已」，最後也指出巡山員的辛酸只是社會當中的一小角，除了對自己的職業要有愛以外，也希望大家能互相理解包容。

事實上，林務局今年6月也宣布7月起，巡山員每人每月本薪，由現行起薪27434元、上限34916元，調高為30030元至38220元；約僱護管員本薪最高可達45045元，加上去年爭取到的巡護作業費，資深護管員每月可領47695元，薪資待遇大幅提升。（編輯：楊智傑）