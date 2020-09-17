大學修一堆通識課浪費時間？眾人曝「3優勢」：影響一生

不少大學為了讓學生能進行多領域學習，因此都會特別開設「通識教育課程」，透過多元選課的自由度讓學生培養專業以外的興趣。不過，就有網友指出，自己認為修大學通識課，還不如直接到企業實習來得有用，因此納悶提問「為什麼台灣的大學這麼多通識課？」對此，就引來許多過來人點出「3大優勢」。





▲原PO提問，為何台灣大學要有一堆通識課呢？（圖／翻攝PTT）