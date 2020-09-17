大學修一堆通識課浪費時間？眾人曝「3優勢」：影響一生

不少大學為了讓學生能進行多領域學習，因此都會特別開設「通識教育課程」，透過多元選課的自由度讓學生培養專業以外的興趣。不過，就有網友指出，自己認為修大學通識課，還不如直接到企業實習來得有用，因此納悶提問「為什麼台灣的大學這麼多通識課？」對此，就引來許多過來人點出「3大優勢」。
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣大學的通識課，到畢業前要修6～9門課，這就讓他感嘆「這樣浪費時間太可惜了吧！國外的大學生沒有那麼多通識課，在學就可以去企業實習，提早修社會學分學習如何在社會走跳」。這樣的情形，也讓原PO好奇提問「為什麼台灣的大學這麼多通識課？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「通識又廢又無聊又學不到東西」、「很多通識課是真的廢，一開始還會想說要去認真學新東西，上完只覺得拜託讓我快點解脫」、「真的修一堆課根本不知道在幹嘛」、「我自己也喜歡通識，但不否認對於一些人來說只是浪費時間」。
然而，也有網友提出不同看法，指出通識課能讓學生學習到不同領域的課程，和其他科系的學生分享不一樣的觀點，甚至還能以此拓展交友圈。
鄉民直言，「有的通識課還滿有用的，像是我修了統計學、數據應用和心理學，但是要求學分數真的太多了一點」、「以前在台大上到許多，現在看來比系上必修還有價值的通識」、「我相反欸！通識上的比本科認真，反而通識學到很多自己想要的，好好選選到想要的應該不難，不滿意你可以退選」、「覺得通識算滿有趣的，就多接觸不同領域的人、觀點、資訊」、「我覺得以前交大有很多不錯的通識，有影響到一生喔」。（編輯：陳雅雲）