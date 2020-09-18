吃Buffet別搶第一？員工爆「暗黑真相」：最好先等15分鐘

不少民眾都喜歡前往吃到飽餐廳，享用平常難以嚐到的高級料理。對此，綜藝節目《小明星大跟班》先前就邀請了許多飯店相關從業員工，一起討論飯店內不為人知的秘辛，其中就有員工爆料「吃Buffet千萬別搶第一輪」，大膽揭密真相後，就讓主持人和來賓吃驚連連。





▲員工爆料飯店吃到飽，有時候第一輪會是昨天的食材。（圖／翻攝小明星大跟班YouTube）

▲員工指出，有時餐廳會將昨天的食材加熱或煎熟後，再於隔天出餐。（圖／翻攝小明星大跟班YouTube）