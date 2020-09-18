吃Buffet別搶第一？員工爆「暗黑真相」：最好先等15分鐘

不少民眾都喜歡前往吃到飽餐廳，享用平常難以嚐到的高級料理。對此，綜藝節目《小明星大跟班》先前就邀請了許多飯店相關從業員工，一起討論飯店內不為人知的秘辛，其中就有員工爆料「吃Buffet千萬別搶第一輪」，大膽揭密真相後，就讓主持人和來賓吃驚連連。
吳宗憲、吳姍儒父女檔聯手主持的綜藝節目《小明星大跟班》，先前以「出遊不可不知！飯店業秘密大揭露」為主題，節目中邀請了不少相關從業人員，一起來討論飯店業不為人知的秘辛。
其中一名曾在飯店服務的員工Allen爆料，吃飯店自助餐時，千萬別搶著排隊取餐，因為第一批食材恐是「隔夜菜」。他指出，吃Buffet千萬別第一個就急著去排隊拿餐，因為剛開始的有可能是前一天所剩下的食材，這些食材會先冰起來，隔天再經過微波復熱或煎熟重新出餐。
他也建議，吃Buffet的話可以先去拿杯飲料，過了兩三輪後，大約15分鐘後再去拿餐。另外Allen還透露，飯店吃到飽有時都會提供牛排，但其實有些餐廳為了省時，會將牛排的醬料直接用粉調製，並非花費長時間熬。
另外，還有一名曾擔任櫃檯人員的陸子刊也加碼爆料，飯店自助式的果汁也有可能是隔夜果汁，餐廳會將前一天和當天的果汁混和，若有疑慮的話，他也建議可選擇喝咖啡，因為咖啡一定是現磨的。（編輯：陳雅雲）