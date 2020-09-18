男同事私聊談工作問題！她幾天後一到公司臉綠：太over了

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，近期公司的男同事被主管針對，因此就和對方小聊了一下公司內部問題，沒想到隔幾天後一到公司，就讓她無奈直呼「真的覺得很傻眼很有負擔！」





▲原PO發文求助。（圖／翻攝PTT）