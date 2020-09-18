男同事私聊談工作問題！她幾天後一到公司臉綠：太over了

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，近期公司的男同事被主管針對，因此就和對方小聊了一下公司內部問題，沒想到隔幾天後一到公司，就讓她無奈直呼「真的覺得很傻眼很有負擔！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示同事跟她都各自有另一半，但對方似乎對自己有好感。原PO解釋，一直以來對他的態度都冷冷的，但因公事上還是有需要他幫忙的地方，所以不可能完全撕破臉。
原本兩人的關係就這樣不溫不熱，沒想到這幾天他被公司的主管不斷針對，因此兩人就有私下小聊公司的問題，沒想到此舉卻讓同事誤會兩人感情升溫。她還指出，「這禮拜是我生日，只要他進來公司就會放一個禮物在我桌上人就跑掉，都是我外出回公司才看到...」，雖然都是些小東西，但原PO仍告知對方不需要亂花錢。
本以為送禮物的行為結束了，沒想到原PO幾天後又看見對方將一個大娃娃放在她的位子上，「我看到真的覺得很傻眼很有負擔，但我怕把禮物退回去，以後工作需要他幫忙時會被他刁難，到底該怎麼處理那樣東西，男友很火大...」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛無言回應，「大娃娃真的很NG啊」、「送娃娃是國中生？」、「好尷尬喔，重點對方有女友到底在幹嘛」、「尷尬，超尷尬的問題」、「大娃娃真的很over......」。
另外有網友亦給予原PO建議，「該保持距離，把話說清楚，不要再收禮物，避免他以為妳和他曖昧不清，讓他有機會破壞妳和男友的感情」、「說清楚是處理的最好方式」、「只要收了第一次，一定會有後續，不想惹麻煩就退回去吧」。（編輯：陳雅雲）