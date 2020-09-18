男見日本人「常吃食物」震驚！內行一看秒懂：台灣做不到

每一國家都有不同的飲食文化，有些是以飯食、麵食為主餐，而有些地區附餐則是很少蔬菜，因此每到一個國家旅遊，總要習慣其飲食風格。而近日，就有網友討論「日本人正常的一餐，都沒什麼營養，為什麼日本人普遍這麼瘦？」貼文引發熱議。





▲網友不解為何日本人日常食物攝取這麼多澱粉，卻還是身材纖瘦。（圖／翻攝PTT）