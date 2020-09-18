男見日本人「常吃食物」震驚！內行一看秒懂：台灣做不到

每一國家都有不同的飲食文化，有些是以飯食、麵食為主餐，而有些地區附餐則是很少蔬菜，因此每到一個國家旅遊，總要習慣其飲食風格。而近日，就有網友討論「日本人正常的一餐，都沒什麼營養，為什麼日本人普遍這麼瘦？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「日本正常的一餐，從營養師觀點來看，幾乎都是低蛋白、低纖維、滿滿的澱粉醣類，台灣人每餐都有蔬菜有肉類，結果路上中年男女，挺著一個大肚子比例超高，假如台灣人每天都這樣吃早就胖嘟嘟了，為何日本人吃這麼多精緻澱粉，肥胖人數卻這麼少？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「他們很少吃外食是真的」、「每天都在走路，你台灣人連去巷口都要騎機車」、「很愛走路啊，還有他們真的很少吃外食」、「出門必定走路或者騎腳踏車，台灣人去轉角超商都騎機車了，檢討一下」、「雖然他們吃很多澱粉，但烹調方式清淡、少油鹽」、「通勤族盛行，去路上看有幾台汽機車」、「走路文化台灣做不到啊，而且他們有便當文化，自己煮的家庭超多，煮的又清淡」。
事實上，網友所說日本人沒有胖子並不是空談，根據世界衛生組織的報告顯示，日本是全世界肥胖率最低的國家之一，並且是發達國家中肥胖率最低的國家，全國肥胖率大約4％，而造成這樣的狀況確實與日本人的飲食習慣和通勤文化脫離不了關係。（編輯：張嘉哲）