女遭男同學「超狂搭訕」秒愣住！眾一看方法笑瘋：沒救了

不少單身男女都幻想著某天能找到那個「對的人」，有些人會透過朋友介紹對象，也有些人會透過「搭訕」來認識他人，對此，就有一名女網友發文，表示自己大學時被搭訕，並講述「被搭訕的過程」，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「不會搭訕真的別搭訕」為題，表示這個讓她想「翻白眼」的搭訕是在大一迎新時發生的，當時活動快結束了，每個小隊都會排成一列，坐在地板等著上車，就在這時，隔壁小隊一位男同學坐來她身邊，接著就發生一連串「很莫名其妙」的事。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「不會搭訕真的別搭訕」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 她提到，當時在滑手機，結果那個男生突然將他的手機塞到原PO手裡，只說了「手機」，她一臉矇的看著他回應「蛤？」，結果對方指著手機又說了一遍「手機」，這個對話重複了兩次，後來原PO再也忍不住，問對方「什麼？」，他才終於說出「你的電話」。





這也讓原PO心想「你在那邊手機手機，鬼聽得懂啊？講話多幾個字會死人是不是」，但當時也不知怎麼拒絕，也就只好給他電話，本想隨便給亂碼，但怕對方當場直接打來確認，本想等晚上他打來再加黑名單。」



▲男同學「超狂搭訕」方式讓女網友很傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 豈料，當天晚上竟收到對方傳來一封簡訊「我是今天跟你要電話的同學，這是我的電話，我先去洗澡，會慢一點回你訊息」，原PO超傻眼「此時此刻的我真的白眼翻到後腦勺」，她也表示對方真以為自己會回他，冷笑兩聲就將他黑名單，「希望大家可以遇到搭訕有腦子，又是自己菜的對象」。





貼文一出，引起網友熱議，「第一次看到這種搭訕法」、「這男的想營造出，我沒你也沒差的感覺，他甚至忘了自己是在搭訕，好好笑」、「啊哈哈哈，如果他態度好一點，說話客氣一點，可能還有可能，但他整個下來直接沒救」、「直接打槍，哪來的自信」、「超鬧」、「超級有自信喔，這種真的很討厭」。（編輯：郭佩蓉）



