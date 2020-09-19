想買PS5該怎麼向另一半開口？男曝「完美理由」：包沒事

讓眾多電玩迷期待已久的「PlayStation5（PS5）」日前亮相，各大通路的預購更是秒殺完售。隨著PS5強勢發行，眾多男性玩家沈迷遊戲的同時，恐怕不免冷落身邊的另一半，造成一波「電玩寡婦」的現象。甚至許多民眾不知如何開口、解釋自己第一時間預購PS5的行為。而有位網友就分享「完美理由」，低成本P圖一系列中頭獎的照片，讓大家全笑翻。





▲網友妙手製圖，廣大男性民眾購買PS5的完美理由登時信手捻來。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）