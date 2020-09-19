想買PS5該怎麼向另一半開口？男曝「完美理由」：包沒事

讓眾多電玩迷期待已久的「PlayStation5（PS5）」日前亮相，各大通路的預購更是秒殺完售。隨著PS5強勢發行，眾多男性玩家沈迷遊戲的同時，恐怕不免冷落身邊的另一半，造成一波「電玩寡婦」的現象。甚至許多民眾不知如何開口、解釋自己第一時間預購PS5的行為。而有位網友就分享「完美理由」，低成本P圖一系列中頭獎的照片，讓大家全笑翻。
有網友在臉書社團《爆廢公社》分享了數張照片，照片全都是幸運中獎的瞬間，打開各種瓶蓋、飲料包裝、掃QR Code，都可能會發現小確幸，而且每個頭獎全部都是PS5一台，真是巧了！原PO笑稱，「各位兄弟，還在想訂了PS5不知道怎麼跟老婆解釋嗎？！我能幫的就只有這樣了...」
如此超完美的擁有PS5理由讓大家全都笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈哈笑死」、「居然還有QR CODE，人才啊」、「專業」、「兄弟謝了，搶到兩台，終於能給個交代了」、「樓主好人，全國正在做家事的男性同胞都會感謝你的」、「強啊，這招很可以啊」、「好人一生平安」、「好人！祝你上廁所不會沒有紙！地下室停車B1就有車位！大賣場結賬不用排隊」。
另外也有網友趣味吐槽表示，「呃，老婆都在這個社團怎辦」、「這個PS功力是體育老師教的嗎」、「啊你這樣PO出來，很多老婆也都知道了」、「老婆：拿去賣掉」、「全國老婆趕緊來看喔」。（編輯：倪浩軒）