美到像P圖！富士山飄「詭麗幽浮雲」　網歪樓：訊號很好

有時候大自然的美景太過超現實，反而會讓人分不清楚自己看到的究竟是不是修圖！日前推特就有日本網友拍下富士山上的美景，只見畫面中號稱日本第一高峰的富士山山頂就飄著一朵奇幻的雲朵照片，一層層碟狀雲朵交疊，這奇特詭麗的畫面吸引了將近25萬人驚嘆，不過也有日本網友在留言底下發揮創意，紛紛歪樓回應。





在18日一名日本網友在推特上貼出了這張他拍下富士山頂的照片，由於這個畫面實在太吸睛，短短兩天內就衝上日本推特熱搜排行，不但吸引不少網友轉發分享，更有當天從其他角度拍攝下來的美景。不過有創意的網友們也沒有放過這個機會，紛紛在該貼文串底下進行二次創作，有日本網友就認為這朵雲看起來很像WIFI訊號，也有網友認為這其實「根本是幽浮吧？外星人終於看不下去了嗎」，開玩笑的表示2020甚麼事都有可能發生。

▲超有才的網友也立刻表示這朵雲「訊號滿格」。（圖／翻攝自推特@taitan21）

這則貼文也紅到台灣後，也吸引不少台灣人討論，有民眾就回憶起台灣其實也發生過這種看起來神似飛碟的「莢狀雲」。事實上，這個現象其實是強風經過所造成，看到這種雲代表當地風大、水氣多，一旦強風通過山區，造成水氣波動，就有可能因為水氣分布不均勻而造成這個現象。

不過這個難得的異象也讓不少台灣網友跟著開玩笑表示「2020嘛，外星人，一定是外星人」、「向日本國民放送免費wifi啦」、「哥吉拉要出來了嗎」、「誰轉生異世界了？」，也有網友聯想到宮崎駿的作品《天空之城》，紛紛表示「是拉普達」、「小心爆炸」、「這朵雲裡面一定有遺跡！」。（編輯：楊智傑）