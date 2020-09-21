中秋前後「3生肖」運勢大逆轉！第2者往後兩月如神仙助力

一年一度的中秋節將至，不少民眾已經開始準備送禮、相約烤肉聚會。而擁有8000多萬觀看人次、以命理領域聞名的搜狐號《十分好奇》近日分享10月份運勢極佳的「3大生肖」，其中第2者往後兩月的運勢更有如神仙助力。
生肖牛的他們生來屬相五行土匯聚，到了10月陰陽互根，五行火相助構建火土相生局，待好運一到，天賜大吉兆，富貴滾滾來，不僅有機會擺脫早期一段時間心事難如願的現狀，同時小日子幸福滿滿。此外屬牛的朋友，未來7天，疾厄宮不幸遇到「歲破」、「沈浮」凶星來犯，造成健康運勢這塊不理想，多重視別感冒了。此外，對於少部分朋友而言，偏頭疼易犯，注意頭部保暖，睡前多泡腳，能夠讓你感到很舒適。
生肖虎
生肖虎的朋友進入10月，福德宮得「鴻梓」、「偏財」吉星近身，因好運影響，有機會擺脫較長一段時間正財運多波折，賺錢特別吃力的境況，待好運一來，運勢大開，假若接住此番機遇，錢多運氣好，生活一路飄紅。另外對於少數屬虎的朋友來講，往後2個月工作方面進展異常順利，猶如神仙助力，同時應該注意，自己的事情自己主作，生活不是活給別人看，相信梅花香自苦寒來，經過不斷進取，要不了多久，過上富人日子。
生肖兔
屬兔之人步入10月，田宅宮恰巧得「華乙」吉星照耀，受好運影響，改變很長一段時間貴人運低迷，心事總是很難如願的情況，待大運一來，運勢上上籤，若能把握住這次時機，橫財惹人羨慕，生活定能富裕羨煞旁人。此外，對於一部分屬兔的人來說，也許是好運觸動姻緣，一部分朋友桃花運上漲，對渴望擁有另一半的人來講，假如想盡快脫單，應當加倍努力賺錢，不然怎麼給對方安全感。（編輯：賴詠璿）