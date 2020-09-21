在台南騎車吃紅單！一看「違規事項」秒愣：周氏蝦捲嗎？

在台灣許多人通勤上下班會選擇騎車、開車，不過也因為台灣交通亂象多，經常有不少民眾會因此吃上罰單。雖然大家對收到罰單都頗有怨言，但也不得不承認自己確實有違反交通規則的事實，近日就有網友無奈的收到紅單，卻被警察過於潦草的字跡搞到氣都消了，開玩笑的表示看到這草書「草到都忘記自己住哪裡了」。





一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼出一張朋友的罰單照片，仔細一看卻發現在住址、違規事項這兩區，怎麼看都看不懂到底「波麗士大人在寫甚麼」。原PO也提到自己明白違規就是錯就該罰，沒有資格申訴，不過一看到這張罰單後也忍不住逗趣的揶揄「這樣的罰單文字內容太藝術」，需要有人來幫忙翻譯一下。

▲違規項目內容你看的出來是甚麼嗎？（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而不少網友也忍不住扮演起名偵探福爾摩斯，試圖透過這張紅單上警察的筆跡來推測原PO到底是違規哪部份「我還以為是周氏蝦捲，這是台南市觀光局置入廣告嗎？」、「我也只看得出有四個字」、「我看成踢到石頭」、「是網紅踢石頭嗎」，絞盡腦汁一陣子後，不少網友才認出違規的其實是「闖紅燈右轉」。

▲這張罰單就讓當事人和朋友們都好頭痛。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

事實上，根據道路交通管理處罰條例的規定，違反紅燈右轉將會被處以新台幣600元以上1800元以下的罰鍰，不過底下也有保險業網友就表示這樣的罰單其實對當事人來說會很頭痛，因為就連罰單內容、發生地點都看不清楚的話，填寫相關內容時會特別頭痛。（編輯：楊智傑）