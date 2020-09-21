7年繳清房貸！男公開「慘烈代價」　1.5萬人驚嘆：炫耀文

許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，花了7年時間繳完房貸，洋洋灑灑列出7大「慘烈代價」，貼文曝光立刻引發熱烈回響。
原PO表示，7年前買了一間房，並花上7年時間，總算把房貸都繳清，直嘆「這段時間人生全黑了」，並列出7項代價「菸戒了；酒戒了；15元以上的飲料戒了；看電視不能看購物台；逛街只能逛全聯或小北；去鹽酥雞攤只能買一塊雞排；吃陽春麵只能夾滷蛋不能夾滷肉」，最後笑稱「騎老婆只能在家裡不能去厚德路」，淚喊「這樣的代價你們能體會嗎？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「感覺這是炫耀文，有房住，不菸，不酒，不檳榔，人生勝利組啊」、「可以把失去的要回來了」、「前三點就為你的健康帶來無比的財富，怎麼會痛苦」、「我也是7年繳完房貸，生活真的很辛苦，人生不同階段有不同的經濟壓力，繳完房貸每月龐大的教育費等著付清」、「才7年繳完，收入不錯喔！」
不過，也有網友表示「我寧願用14年的時間去還貸款，同時保有生活品質，人生沒幾個7年！花掉的是財產，留下來的是遺產。說不定在你剛付清房貸，無常就來敲門了」、「我以前覺得早點還完省著點吧，現在覺得當租房慢慢繳清，即時行樂也是很重要啊，明天先到還是意外先到？」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】
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